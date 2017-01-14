В Кировской области зарегистрирован новый случай бешенства.

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Опасная инфекция была выявлена у лисицы, добытой охотниками в угодьях Советского района.

И это уже пятый случай с начала года. Ранее зараженные бешенством дикие животные были выявлены в Зуевском, Лебяжском, Арбажском и Свечинском районах.

Специалисты отмечают, что все чаще больные животные появляются в центральных районах региона и вблизи крупных населенных пунктов. Риск заражения людей смертельным заболеванием возрастает в разы.