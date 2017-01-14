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Новости / Медицина

В Кировской области зарегистрирован новый случай бешенства.

Вчера, 20:43 | Просмотров: 102 | Версия для печати
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Опасная инфекция была выявлена у лисицы, добытой охотниками в угодьях Советского района.
 
И это уже пятый случай с начала года. Ранее зараженные бешенством дикие животные были выявлены в Зуевском, Лебяжском, Арбажском и Свечинском районах.
 
Специалисты отмечают, что все чаще больные животные появляются в центральных районах региона и вблизи крупных населенных пунктов. Риск заражения людей смертельным заболеванием возрастает в разы.


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