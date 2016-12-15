Полиция задержала "целительницу", подозреваемую в крупном мошенничестве.
Сотрудники ГУ уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Кировской области задержали 44-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве.
Женщина размещала в газетах города Кирова объявления с широким перечнем услуг: от «снятия порчи» до лечения алкоголизма и других заболеваний. Услуги стоили весьма недешево. Жительница г. Кирова за бутылку с "чудодейственной" водой отдала 800 тысяч рублей.
В общей сложности, предприимчивая "целительница" выманила у доверчивых граждан на 2 млн. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемая находится в Москве и задержали ее на съемной квартире."Следователем УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области
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