Прямая линия по онкологии
- Можно с вами проконсультироваться?
- Пожалуйста, мы вас слушаем.
Специалисты областного онкологического диспансера отвечают кировчанам на вопросы. Чаще всего спрашивают элементарное: как получить направление и попасть на прием?
МИХАИЛ КОКОВИХИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОДИСПАНСЕРА:
«Маршрутизация пациента разработана. Пациент получает направление при необходимости в поликлинике, затем едет к нам "в живую очередь" или записывается через электронную регистратуру. То есть доктор, который направляет, через свой компьютер на конкретный день и час записывает к нам».
Специалисты отмечают у онкозаболеваний своя структура. В Кировской области к врачам чаще всего обращаются люди с опухолью кожи, среди других наиболее часто встречающихся диагнозов - рак легкого и рак молочной железы. Основная задача всех онкологов - выявить опухоль на ранней стадии. В этот момент еще возможно управлять процессом и спасти жизнь пациенту. На третьей и четвертой стадии заболеваний руки, по словам специалистов - уже "связаны". Поэтому в первую очередь сам человек должен побеспокоиться уже сейчас о своем здоровье и пройти диспансеризацию.
ЕВГЕНИЙ ГЛУШКОВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ОНКОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В сравнении с предыдущими годами у нас прослеживается положительная динамика. По всем показателям: смертность, выявление онкозаболеваний на ранних стадиях - у нас положительная динамика. На ранних стадиях чаще выявляем, на запущенных стадиях выявляем меньше».
Прямая телефонная линия не ограничивается месяцем борьбы с онкозаболеваниями. Ежедневно специалисты областного онкодиспансера консультируют по телефону cаll-центра 62-09-93.
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