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Новости / Медицина

Прямая линия по онкологии

Вчера, 20:45 | Просмотров: 84 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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По инициативе Министерства здравоохранения Кировской области февраль посвящен профилактике онкологических заболеваний. Наша съемочная группа побывала на прямой телефонной линии, посвященной вопросам заболеваний раком.

- Можно с вами проконсультироваться?
- Пожалуйста, мы вас слушаем.

Специалисты областного онкологического диспансера отвечают кировчанам на вопросы. Чаще всего спрашивают элементарное: как получить направление и попасть на прием?

Прямая линия по онкологииМИХАИЛ КОКОВИХИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОДИСПАНСЕРА:
«Маршрутизация пациента разработана. Пациент получает направление при необходимости в поликлинике, затем едет к нам "в живую очередь" или записывается через электронную регистратуру. То есть доктор, который направляет, через свой компьютер на конкретный день и час записывает к нам».

Специалисты отмечают у онкозаболеваний своя структура. В Кировской области к врачам чаще всего обращаются люди с опухолью кожи, среди других наиболее часто встречающихся диагнозов - рак легкого и рак молочной железы. Основная задача всех онкологов - выявить опухоль на ранней стадии. В этот момент еще возможно управлять процессом и спасти жизнь пациенту. На третьей и четвертой стадии заболеваний руки, по словам специалистов - уже "связаны". Поэтому в первую очередь сам человек должен побеспокоиться уже сейчас о своем здоровье и пройти диспансеризацию.

Прямая линия по онкологииЕВГЕНИЙ ГЛУШКОВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ОНКОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В сравнении с предыдущими годами у нас прослеживается положительная динамика. По всем показателям: смертность, выявление онкозаболеваний на ранних стадиях - у нас положительная динамика. На ранних стадиях чаще выявляем, на запущенных стадиях выявляем меньше».

Прямая телефонная линия не ограничивается месяцем борьбы с онкозаболеваниями. Ежедневно специалисты областного онкодиспансера консультируют по телефону cаll-центра 62-09-93.


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