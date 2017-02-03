Прямая линия по онкологии

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По инициативе Министерства здравоохранения Кировской области февраль посвящен профилактике онкологических заболеваний. Наша съемочная группа побывала на прямой телефонной линии, посвященной вопросам заболеваний раком.Специалисты областного онкологического диспансера отвечают кировчанам на вопросы. Чаще всего спрашивают элементарное: как получить направление и попасть на прием?Специалисты отмечают у онкозаболеваний своя структура. В Кировской области к врачам чаще всего обращаются люди с опухолью кожи, среди других наиболее часто встречающихся диагнозов - рак легкого и рак молочной железы. Основная задача всех онкологов - выявить опухоль на ранней стадии. В этот момент еще возможно управлять процессом и спасти жизнь пациенту. На третьей и четвертой стадии заболеваний руки, по словам специалистов - уже "связаны". Поэтому в первую очередь сам человек должен побеспокоиться уже сейчас о своем здоровье и пройти диспансеризацию.Прямая телефонная линия не ограничивается месяцем борьбы с онкозаболеваниями. Ежедневно специалисты областного онкодиспансера консультируют по телефону cаll-центра 62-09-93.