В Кировской области зарегистрировано 43 случая заболевания гриппом.

Поделиться новостью:

За прошедшую неделю в Кирове и области было зарегистрировано 7696 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.

Этот показатель на 802 случая меньше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает эпидемического порога во всех возрастных группах.

В Кирове за неделю за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 3757 человек. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 43%.

Продолжается циркуляция вирусов гриппа. При обследовании 39 больных вирусы гриппа выявлены в пяти случаях, в том числе вирус гриппа А подтип H3N2 (гонконгский) – 1, вирус гриппа A подтип H1N1 (свиной) – в трех случаях, вирус типа В – в 1 случае.

Всего с начала года зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, соотношение вирусов гриппа А подтипов H3N2 и H1N1 практически равное – 20 и 21 соответственно.

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ на прошедшей неделе 35 групп 18-ти детских садов закрывались на карантин, в одном детском саду полностью было прекращено посещение детей на 1 неделю.