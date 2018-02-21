ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

01 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.3742
EURO: 68.9062
Погода в городе Кирове:
ночью:  -17...-15°C
утром:  -12...-10°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

В Кировской области зарегистрировано 43 случая заболевания гриппом.

Вчера, 14:03 | Просмотров: 114 | Версия для печати
Поделиться новостью:
За прошедшую неделю в Кирове и области было зарегистрировано 7696 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.
 
Этот показатель на 802 случая меньше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает эпидемического порога во всех возрастных группах.
 
В Кирове за неделю за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 3757 человек. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 43%.
 
Продолжается циркуляция вирусов гриппа. При обследовании 39 больных вирусы гриппа выявлены в пяти случаях, в том числе вирус гриппа А подтип H3N2 (гонконгский) – 1, вирус гриппа A подтип H1N1 (свиной) – в трех случаях, вирус типа В – в 1 случае.
 
Всего с начала года зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, соотношение вирусов гриппа А подтипов H3N2 и H1N1 практически равное – 20 и 21 соответственно.
 
Из-за высокой заболеваемости ОРВИ на прошедшей неделе 35 групп 18-ти детских садов закрывались на карантин, в одном детском саду полностью было прекращено посещение детей на 1 неделю.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Участок автодороги Р-243 Киров-Шарья-Пермь приведут к нормативному состоянию к 2021 году.

16:17 28.02.2018


Участок автодороги Р-243 Киров-Шарья-Пермь приведут к нормативному состоянию к 2021 году.

В Кирове по факту пожара, в котором погибли 2 человека, проводится доследственная проверка.

15:56 28.02.2018


В Кирове по факту пожара, в котором погибли 2 человека, проводится доследственная проверка.

Кировская «Родина» проиграла с разгромным счетом ульяновской «Волге».

14:46 28.02.2018


Кировская «Родина» проиграла с разгромным счетом ульяновской «Волге».

"Саратовские авиалинии" отправят все свои самолеты Ан-148 на плановое техобслуживание.

14:22 28.02.2018


"Саратовские авиалинии" отправят все свои самолеты Ан-148 на плановое техобслуживание.

В Кировской области изъяли из оборота 58 партий некачественной молочной продукции.

14:12 28.02.2018


В Кировской области изъяли из оборота 58 партий некачественной молочной продукции.

В Кировской области зарегистрировано 43 случая заболевания гриппом.

14:03 28.02.2018


В Кировской области зарегистрировано 43 случая заболевания гриппом.

В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

13:30 27.02.2018


В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские фигуристы выступили на отборочном туре в Германии

20:47 28.02.2018


Кировские фигуристы выступили на отборочном туре в Германии

В Кирове проконтролировали расписание общественного транспорта

20:44 28.02.2018


В Кирове проконтролировали расписание общественного транспорта

В Кирове разыгран Кубок ГФИ

17:42 28.02.2018


В Кирове разыгран Кубок ГФИ

Отзывы кировчан о фильме «Лед»

17:40 28.02.2018


Отзывы кировчан о фильме «Лед»

В регионе выявлено 112 случаев сбыта фальшивых денег

17:39 28.02.2018


В регионе выявлено 112 случаев сбыта фальшивых денег

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области зарегистрировано 38 случаев заболевания гриппом.

21.02.2018


В Кировской области зарегистрировано 38 случаев заболевания гриппом.

Эпидемия гриппа в Кировской области идет по нарастающей.

14.02.2015


Эпидемия гриппа в Кировской области идет по нарастающей.

В Кирове уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю вырос на 37%, но остается ниже эпидпорога.

05.03.2016


В Кирове уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю вырос на 37%, но остается ниже эпидпорога.

В Кировской области ОРВИ и гриппом за время эпидемии переболели 92 тысячи человек.

01.04.2016


В Кировской области ОРВИ и гриппом за время эпидемии переболели 92 тысячи человек.

В Кировской области вновь отмечен рост заболеваний ОРВИ.

30.10.2015


В Кировской области вновь отмечен рост заболеваний ОРВИ.

В Кирове выявлен первый за сезон случай заболевания гриппом и 3 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

08.11.2014


В Кирове выявлен первый за сезон случай заболевания гриппом и 3 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Популярные новости

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

17.02.2018


В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

20.02.2018


В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

22.02.2018


Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

25.02.2018


В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

26.02.2018


В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх