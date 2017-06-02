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Новости / Медицина

В областном перинатальном центре провели уникальную операцию

Вчера, 20:46 | Просмотров: 231 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В областном перинатальном центре провели уникальную операцию. Необходимую медицинскую помощь оказали ребенку, чей вес составлял менее пятисот граммов. С теми, кто спас жизнь новорожденной пообщалась наша съемочная группа.

Операция потребовала от медиков не просто хирургической, а ювелирной точности. Младенец родился на 24-й неделе беременности. Вес девочки на момент операции составлял 480-т граммов.

В областном перинатальном центре провели уникальную операциюВИТАЛИЙ ЛАПШИН, ХИРУРГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Она в ладошках точно умещалась. Я бы даже сказал в одной такой».

Такую операцию Виталий Лапшин проводил впервые в своей карьере. У недоношенной девочки еще не полностью сформировались внутренние органы. Хирург спас девочке жизнь. Сейчас он регулярно справляется о ее здоровье.

ВИТАЛИЙ ЛАПШИН, ХИРУРГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Ребенку все равно требуется дальнейшее лечение. У таких детей на первое место выходят проблемы с дыханием. Девочка сейчас находится на респираторной поддержке».

Сейчас спасенная девочка учится дышать, да и просто жить в областном перинатальном центре. Здесь же проходила и сама операция.

В областном перинатальном центре провели уникальную операциюТАТЬЯНА ТРУНОВА, ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Дети с таким весом рождаются не часто, но такие операции мы проводим в перинатальном центре уже в течение четырех лет. И это особенность перинатального центра. Они никуда не перевозятся. Никуда не транспортируются».

Только в прошлом году в перинатальном центре родились три ребенка, чей вес не достигал и пятисот граммов. Недоношенные дети получили всю необходимую медицинскую помощь, причем не только от кировских специалистов.

В областном перинатальном центре провели уникальную операциюРОМАН ГОЛОВИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Если какие-то сложности возникают, это может быть консультация по телефону с федеральным центром. Это может быть в режиме телемедицины. Связь налаживается постоянно и федеральный центр в помощи никогда не отказывает».

Детская медицина может похвастаться не только грамотными специалистами, но и хорошим оборудованием. Технологии и методики в Кирове находятся на мировом уровне.


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