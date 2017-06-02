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В областном перинатальном центре провели уникальную операцию. Необходимую медицинскую помощь оказали ребенку, чей вес составлял менее пятисот граммов. С теми, кто спас жизнь новорожденной пообщалась наша съемочная группа.Операция потребовала от медиков не просто хирургической, а ювелирной точности. Младенец родился на 24-й неделе беременности. Вес девочки на момент операции составлял 480-т граммов.Такую операцию Виталий Лапшин проводил впервые в своей карьере. У недоношенной девочки еще не полностью сформировались внутренние органы. Хирург спас девочке жизнь. Сейчас он регулярно справляется о ее здоровье.Сейчас спасенная девочка учится дышать, да и просто жить в областном перинатальном центре. Здесь же проходила и сама операция.Только в прошлом году в перинатальном центре родились три ребенка, чей вес не достигал и пятисот граммов. Недоношенные дети получили всю необходимую медицинскую помощь, причем не только от кировских специалистов.Детская медицина может похвастаться не только грамотными специалистами, но и хорошим оборудованием. Технологии и методики в Кирове находятся на мировом уровне.