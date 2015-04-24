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Новости / Медицина

Кировской области выделили 192 млн рублей на развитие здравоохранения.

Сегодня, 11:10 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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Распоряжение было подписано в Правительстве РФ.
 
Средства направят на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, закупку передвижных медицинских комплексов и оснащение детских поликлиник.
 
Об увеличении финансирования системы здравоохранения в своем недавнем послании Федеральному Собранию сообщил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов в населённых пунктах с численностью до 2 тысяч человек должны быть созданы ФАПы и врачебные амбулатории. В населённых пунктах с численностью менее 100 человек нужно организовать мобильные медицинские комплексы.
 
Сейчас в Кировской области действуют две госпрограммы «Развитие здравоохранения» и «Развитие сельских территорий». Средства, о которых идёт речь, будут получены в рамках финансирования программы «Развитие здравоохранения».
 
Более 15 млн рублей поступит для строительства ФАПов и ВОПов, более 64 млн рублей – на приобретение мобильных медицинских комплексов. Ещё более 113 млн рублей Кировская область получит на развитие детских поликлиник.
 
В планах на ближайшие годы – строительство шести врачебных амбулаторий и 70 ФАПов в селах и отдалённых районах.


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