Кировская санавиация будет развиваться и дальше

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Кировская область занимает 4 место в рейтинге регионов по итогам развития санитарной авиации. Всего за период реализации проекта было совершено около шестисот вылетов. И финансирование системы здравоохранения будет увеличиваться, об этом сообщил Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию.В областную больницу доставлен пациент с инсультом из самого северного района - Лузского, и практически сразу вертолет отправится на юг - в Вятские Поляны. Сейчас благодаря созданию в регионе Единой службы скорой помощи и санитарной авиации медицинская эвакуация стала оперативнее и доступнее.Вертолеты доставляют пациентов круглосуточно. В Кирове оборудованы три взлетно-посадочные площадки, есть они и во всех районах области.Об увеличении финансирования системы здравоохранения говорил Президент России Владимир Путин в недавнем Послании Федеральному Собранию. Кировская область в этом году на развитие медицины получит дополнительно более 192 млн. рублей из федерального бюджета. Средства направят на строительство ФАПов, офисов врачей общей практики, закупку передвижных медицинских комплексов и оснащение детских поликлиник.