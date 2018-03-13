Кировская санавиация будет развиваться и дальше
В областную больницу доставлен пациент с инсультом из самого северного района - Лузского, и практически сразу вертолет отправится на юг - в Вятские Поляны. Сейчас благодаря созданию в регионе Единой службы скорой помощи и санитарной авиации медицинская эвакуация стала оперативнее и доступнее.
АЛЕКСАНДР СКАЧКОВ, ПАЦИЕНТ (УРЖУМСКИЙ РАЙОН):
«Я поступил сюда 26 февраля с диагнозом обширный инфаркт, я плохо помню начало, меня привезли на вертолете, не знаю, день был или ночь, сегодня уже 12 марта, нахожусь на лечении».
ТАЛГАТ НИГАМАТУЛЛИН, ПАЦИЕНТ ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ РАЙОН:
«Большое спасибо авиации, за то, что оперативно работает, все спокойно, нормально посадка, подъем, мен понравилось, никаких резких движений не было, именно как больному человеку, отношение лечащих врачей, большое спасибо».
Вертолеты доставляют пациентов круглосуточно. В Кирове оборудованы три взлетно-посадочные площадки, есть они и во всех районах области.
АНТОН ЗАВАЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА:
«"Правило золотого часа" и своевременная доставка пациентов из удаленных районов имеет очень большое значение, действительно, сказывается на качестве лечения, на его результатах, жизнь человека бесценна, и мы применяем все методики, не только хирургические, теперь они доступны жителям всей Кировской области, независимо от дорог, расстояний».
Об увеличении финансирования системы здравоохранения говорил Президент России Владимир Путин в недавнем Послании Федеральному Собранию. Кировская область в этом году на развитие медицины получит дополнительно более 192 млн. рублей из федерального бюджета. Средства направят на строительство ФАПов, офисов врачей общей практики, закупку передвижных медицинских комплексов и оснащение детских поликлиник.
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10.08.2017