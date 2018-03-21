В Кировской области на карантин закрыты 9 классов

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За неделю с 12 по 18 марта в Кировской области произошел рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 38,7%. Всего за медицинской помощью обратились 10 402 пациента с гриппом и ОРВИ. Однако эпидемический порог в регионе все еще не превышен, сообщили в Управлении Роспотребнадзора.Взрослые стали болеть чаще. Прирост заболеваемости в этой категории составил 55,5%.На высоком уровне остается и детская заболеваемость - 6820 случаев за неделю. Специалисты отмечают, что в возрасте от 3-х до 6 лет показатель заболеваемости детей ниже эпидемического порога всего на 5,5%.На карантин закрыты 16 групп в восьми детских дошкольных учреждениях, а также девять классов в пяти школах области.В Кирове за неделю за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4805 человек. При обследовании больных с ОРВИ выявлены возбудители в 53 случаях, из них в 45 случаях – вирусы гриппа. Преобладает циркуляция вируса гриппа А подтип H1N1 – 38 случаев.В региональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что высокий уровень заболеваемости гриппом сохранится еще 2-3 недели.