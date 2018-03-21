В Кировской области на карантин закрыты 9 классов
Взрослые стали болеть чаще. Прирост заболеваемости в этой категории составил 55,5%.
На высоком уровне остается и детская заболеваемость - 6820 случаев за неделю. Специалисты отмечают, что в возрасте от 3-х до 6 лет показатель заболеваемости детей ниже эпидемического порога всего на 5,5%.
На карантин закрыты 16 групп в восьми детских дошкольных учреждениях, а также девять классов в пяти школах области.
В Кирове за неделю за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 4805 человек. При обследовании больных с ОРВИ выявлены возбудители в 53 случаях, из них в 45 случаях – вирусы гриппа. Преобладает циркуляция вируса гриппа А подтип H1N1 – 38 случаев.
В региональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что высокий уровень заболеваемости гриппом сохранится еще 2-3 недели.
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