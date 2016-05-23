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Новости / Медицина

Кировчане будут защищать честь ПФО на Всероссийских соревнованиях.

Вчера, 20:38 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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Команды «Вятка» и «Вятские спасатели» выступили на втором этапе Всероссийских соревнований «Человеческий фактор. Студенческая лига».
 
Конкурс прошёл в Нижнем Новгороде. За победу боролись 19 команд из регионов ПФО.
 
Кировскую область представляли студенты государственного медицинского университета. В составе команды "Вятские спасатели" - Дарья Суханова, Елизавета Семенова, Эльвира Альмиева. В команде "Вятка" - Дарья Попова, Регина Вахнина, Елена Лузянина.
 
Программа состояла из двух этапов: теории и практики. На теоретической части участники в течение 60 минут отвечали  на 60 тестовых заданий по первой помощи и психологической поддержке пострадавших. На практическом этапе конкурсанты показали владение техникой сердечно-легочной реанимации, алгоритмами наложения повязок на открытые раны и шин при переломах и оказали попавшему в беду человеку психологическую поддержку.
 
В рамках соревнований прошел конкурс капитанов команд.
 
По итогам упорной борьбы судейская коллегия Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи определила лучшие команды:
 
1 место - "Добро" (Нижегородская область),
2 место - "Вятка" (Кировская область, капитан Дарья Попова),
3 место - "Стрела" (Самарская область),
4 место - "Вятские спасатели" (Кировская область, капитан Дарья Суханова).
 
В апреле команда «Вятка» будет представлять Приволжский федеральный округ в финале Всероссийских соревнований «Человеческий фактор. Студенческая лига», который пройдёт в Москве.


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