Роспотребнадзор предупреждает кировчан о начале сезона активности клещей.

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Практически вся территория Кировской области является напряженным природным очагом клещевых инфекций.

Очередной сезон активности клещей начнется с момента активного таяния снега и прогревания земли. В числе первых пострадавших оказываются владельцы приусадебных и садовых участков, а также любители пикников на природе.

Обычный срок начала активности клещей – первая декада апреля. Пик активности приходится на май-июнь.

В 2016 году первый случай нападения клеща на человека произошел 16 марта. Пострадала 21-летняя жительница Опаринского района.

В 2017 году первый пострадавший от присасывания клеща был зарегистрирован 24 марта: им оказался житель г. Кирова.

В этом году специалисты прогнозируют сохранение высокой численности клещей в природе, увеличение их активности на территориях рекреационных и прилегающих к местам проживания людей территориях.

Перед началом сезона передачи клещевого энцефалита Управление Роспотребнадзора напоминает, что самая эффективная мера профилактики этого опасного заболевания - прививка, которая проводится круглогодично и может проводиться, начиная с 15-месячного возраста.