В НИИ гематологии открылось новое отделение лучевой диагностики
ИРИНА ЧЕРЕМИСИНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ЛУЧЕВОЙ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ:
«Пациента сканируем, и в течение 15-20 секунд получаем информацию о пациенте, анализируем, и скрининговый метод можем использовать, и потом уже более углубленно - на МРТ, на КТ с контрастированием, вот эта возможность появилась именно на новых сканерах, на этом томографе».
В НИИ оказывают все виды гематологической помощи - от лечения сложной анемии до трансплантации костного мозга. Одно из важных направлений - заготовка донорской крови и её компонентов, а также гемопоэтических стволовых клеток.
ИГОРЬ ПАРАМОНОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
«С Росплазмой мы взаимодействуем по донорам костного мозга, на их базе собран регистр, а оператором этого регистра являемся мы, в интересах всех российских центров трансплантации мы заготавливаем костный мозг, и уже около 110 эпизодов за три с половиной года, для всех российских клиник мы уже поработали, и для себя тоже».
Главный федеральный инспектор побывал также в клинической лаборатории, где выполняется около ста различных исследований, в том числе, определение вирусов, которые передаются через кровь, - гепатиты и ВИЧ. Отделения НИИ гематологии в год принимают около трех тысяч пациентов, и более 40% из них - кировчане.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда пациент попадает в федеральный центр, ему делают трансплантацию, переливание крови, лечат, делают операции, через 15-20 дней он уезжает, а ему нужно дальше лечиться, наблюдаться, здесь, особенно для кировчан, это все здесь».
ИГОРЬ ПАРАМОНОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
«Мы готовы на самом высоком уровне взаимодействовать с региональным здравоохранением по нашему профилю».
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
05.04.2018