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Новости / Медицина

В НИИ гематологии открылось новое отделение лучевой диагностики

Сегодня, 10:01 | Просмотров: 127 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В кировском НИИ гематологии и переливания крови открылось новое отделение лучевой и эндоскопической диагностики. Сейчас врачи могут выявить заболевания на самых ранних стадиях. В новом отделении сегодня побывал главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.
 
 
Новый компьютерный томограф в отделении лучевой и эндоскопической диагностики позволяет провести одномоментно исследования всего тела.

В НИИ гематологии открылось новое отделение лучевой диагностикиИРИНА ЧЕРЕМИСИНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ЛУЧЕВОЙ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ:
«Пациента сканируем, и в течение 15-20 секунд получаем информацию о пациенте, анализируем, и скрининговый метод можем использовать, и потом уже более углубленно - на МРТ, на КТ с контрастированием, вот эта возможность появилась именно на новых сканерах, на этом томографе».

В НИИ оказывают все виды гематологической помощи - от лечения сложной анемии до трансплантации костного мозга. Одно из важных направлений - заготовка донорской крови и её компонентов, а также гемопоэтических стволовых клеток.

В НИИ гематологии открылось новое отделение лучевой диагностикиИГОРЬ ПАРАМОНОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
«С Росплазмой мы взаимодействуем по донорам костного мозга, на их базе собран регистр, а оператором этого регистра являемся мы, в интересах всех российских центров трансплантации мы заготавливаем костный мозг, и уже около 110 эпизодов за три с половиной года, для всех российских клиник мы уже поработали, и для себя тоже».

Главный федеральный инспектор побывал также в клинической лаборатории, где выполняется около ста различных исследований, в том числе, определение вирусов, которые передаются через кровь, - гепатиты и ВИЧ. Отделения НИИ гематологии в год принимают около трех тысяч пациентов, и более 40% из них - кировчане.

В НИИ гематологии открылось новое отделение лучевой диагностикиВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда пациент попадает в федеральный центр, ему делают трансплантацию, переливание крови, лечат, делают операции, через 15-20 дней он уезжает, а ему нужно дальше лечиться, наблюдаться, здесь, особенно для кировчан, это все здесь».

ИГОРЬ ПАРАМОНОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
«Мы готовы на самом высоком уровне взаимодействовать с региональным здравоохранением по нашему профилю».


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