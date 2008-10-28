В НИИ гематологии открылось новое отделение лучевой диагностики

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В кировском НИИ гематологии и переливания крови открылось новое отделение лучевой и эндоскопической диагностики. Сейчас врачи могут выявить заболевания на самых ранних стадиях. В новом отделении сегодня побывал главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.Новый компьютерный томограф в отделении лучевой и эндоскопической диагностики позволяет провести одномоментно исследования всего тела.В НИИ оказывают все виды гематологической помощи - от лечения сложной анемии до трансплантации костного мозга. Одно из важных направлений - заготовка донорской крови и её компонентов, а также гемопоэтических стволовых клеток.Главный федеральный инспектор побывал также в клинической лаборатории, где выполняется около ста различных исследований, в том числе, определение вирусов, которые передаются через кровь, - гепатиты и ВИЧ. Отделения НИИ гематологии в год принимают около трех тысяч пациентов, и более 40% из них - кировчане.