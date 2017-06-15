В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

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ЧП произошло весной 2017 года.

Фельдшер станции скорой медицинской помощи прибыл по вызову к женщине 1949 г.р. После осмотра он установил диагноз - гипертоническая болезнь и оставил пациентку дома, сообщив в поликлинику о необходимости ее осмотра участковым врачом-терапевтом.

Через два дня женщина скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза выявила дефекты при оказании медпомощи: фельдшер недооценил тяжесть состояния пациентки, неправильно расшифровал электрокардиограмму, в связи с чем не выявил заболевание и пациентку не госпитализировали своевременно.

Суд счел доказательственную базу достаточной и вынес мужчине обвинительный приговор, назначив наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области