В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.
ЧП произошло весной 2017 года.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи прибыл по вызову к женщине 1949 г.р. После осмотра он установил диагноз - гипертоническая болезнь и оставил пациентку дома, сообщив в поликлинику о необходимости ее осмотра участковым врачом-терапевтом.
Через два дня женщина скончалась.
Судебно-медицинская экспертиза выявила дефекты при оказании медпомощи: фельдшер недооценил тяжесть состояния пациентки, неправильно расшифровал электрокардиограмму, в связи с чем не выявил заболевание и пациентку не госпитализировали своевременно.
Суд счел доказательственную базу достаточной и вынес мужчине обвинительный приговор, назначив наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.
Приговор суда не вступил в законную силу.
по информации СУ СКР по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.