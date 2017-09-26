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Новости / Медицина

На неустановленных должностных лиц кировского медицинского университета завели уголовное дело.

Сегодня, 17:20 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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Сотрудники следственного комитета подозревают неустановленных должностных лиц ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» в превышении должностных полномочий. 
 
По версии следствия, зимой 2017 года пока неустановленные функционеры вуза незаконно выдали сертификат о повышении квалификации, необходимый по действующему законодательству для допуска к медицинской деятельности, врачу-терапевту одного из Обществ города Москвы.
 
Фактически врач обучение не проходила.
 
В ходе расследования уголовного дела будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего, а также проверена деятельность сотрудников университета о совершении подобных преступных действий.
 
Расследование продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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