На неустановленных должностных лиц кировского медицинского университета завели уголовное дело.

Поделиться новостью:

Сотрудники следственного комитета подозревают неустановленных должностных лиц ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, зимой 2017 года пока неустановленные функционеры вуза незаконно выдали сертификат о повышении квалификации, необходимый по действующему законодательству для допуска к медицинской деятельности, врачу-терапевту одного из Обществ города Москвы.

Фактически врач обучение не проходила.

В ходе расследования уголовного дела будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего, а также проверена деятельность сотрудников университета о совершении подобных преступных действий.

Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области