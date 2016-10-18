У Северной больницы появится вертолётная площадка

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Летом на территории Северной больницы появится вертолётная площадка. Место для нее уже выбрано, ведутся подготовительные работы.Еще две недели назад здесь были огромные сугробы и росли деревья. И уже многое сделано для обустройства вертолетной площадки. Ее решили разместить рядом с пятым корпусом, где будут оказывать круглосуточную экстренную помощь пациентам хирургического профиля не только Кирова, но и районов области.Экстренных пациентов из районов области также будут доставлять в первичный Сосудистый центр, который недавно открылся на базе работающих здесь кардиологического и неврологического отделений стационара. Поток больных увеличится и будет упорядочен, также это поможет разгрузить другие больницы от пациентов с экстренной патологией, с инфарктами и инсультами.Сейчас в Северной больнице полным ходом идет процесс организации двух экстренных приемных отделений для пациентов сосудистого и неврологического профиля, а также абдоминальной хирургии и гинекологии с операционными блоками, противошоковыми палатами. Кроме того, будет преобразована и входная группа хирургического отделения и установлен новый пандус.