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Новости / Медицина

У Северной больницы появится вертолётная площадка

Вчера, 20:05 | Просмотров: 243 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Летом на территории Северной больницы появится вертолётная площадка. Место для нее уже выбрано, ведутся подготовительные работы.

Еще две недели назад здесь были огромные сугробы и росли деревья. И уже многое сделано для обустройства вертолетной площадки. Ее решили разместить рядом с пятым корпусом, где будут оказывать круглосуточную экстренную помощь пациентам хирургического профиля не только Кирова, но и районов области.

У Северной больницы появится вертолётная площадкаАНДРЕЙ АНДРОНОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СЕВЕРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
«Приходили специалисты, пилоты, они посмотрели, мы с ними все обсудили, убрали деревья, которые могут помешать, сделали планировку, опалубку начнем делать, все работы расписаны по времени, я думаю, что в мае-июне все будет готово к нормальной работе».

Экстренных пациентов из районов области также будут доставлять в первичный Сосудистый центр, который недавно открылся на базе работающих здесь кардиологического и неврологического отделений стационара. Поток больных увеличится и будет упорядочен, также это поможет разгрузить другие больницы от пациентов с экстренной патологией, с инфарктами и инсультами.

У Северной больницы появится вертолётная площадкаИГОРЬ ВАРСЕГОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СЕВЕРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Несмотря на то, что должно лежать тут 12-15 человек с острым коронарным синдромом, сегодня - 32 пациента, несмотря на то, что есть сосудистый центр, но есть и кардиологическое отделение, которое примет столько, сколько необходимо».

Сейчас в Северной больнице полным ходом идет процесс организации двух экстренных приемных отделений для пациентов сосудистого и неврологического профиля, а также абдоминальной хирургии и гинекологии с операционными блоками, противошоковыми палатами. Кроме того, будет преобразована и входная группа хирургического отделения и установлен новый пандус.


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