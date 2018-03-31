В Кировской области от присасывания клещей пострадали 27 человек.

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С начала сезона активности клещей за медпомощью в учреждения здравоохранения обратились 27 пострадавших с жалобами на присасывание клещей.

В их числе - три жителя г. Кирова. Остальные случаи нападения клещей зафиксированы в сельской местности, на придомовых участках и при выезде на природу.

В канун майских праздников Управление Роспотребнадзора по Кировской области напомнило об основных мерах профилактики «клещевых» инфекций.

Алгоритм действий при укусе клещом:

- Заползшего, но еще не присосавшегося клеща снимают и уничтожают методом сжигания или бросают в банку с горячей водой или маслянистой жидкостью.



- При обнаружении присосавшегося клеща вокруг него завязывают петлю из нитки и с ее помощью осторожно, в течение нескольких минут покачивая из стороны в сторону, вытягивают клеща вместе с хоботком.



- Место ранки обработать 5% раствором йода.



- Доставить клеща на исследование, на наличие возбудителей клещевых инфекций (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (ул. Свободы, 64-а), КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» (ул. Ленина, 207)



В случае выявления возбудителей клещевых инфекций при лабораторном исследовании клеща, необходимо обратиться в лечебно-профилактическую организацию по месту жительства для назначения врачом медикаментозных препаратов с профилактической целью, а также медицинского наблюдения в течение трех недель.