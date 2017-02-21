В Кировской области отменили мероприятия по карантину.
Подобная тенденция наблюдается во всех возрастных группах. Всего
зарегистрировано 7868 случаев обращений за медицинской помощью по поводу ОРВИ.
На фоне снижения заболеваемости отменены карантинные мероприятия в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и других организациях социальной сферы.
Тем не менее специалисты Роспотребнадзора советуют не пренебрегать мерами профилактики простуды и гриппа в связи со сменой погодных условий.
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