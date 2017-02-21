В Кировской области отменили мероприятия по карантину.

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Причиной послужило продолжившееся снижение заболеваемости ОРВИ. Показатели ниже эпидемического порога по области на 17,9%, в областном центре – на 9,6%.Подобная тенденция наблюдается во всех возрастных группах. Всегозарегистрировано 7868 случаев обращений за медицинской помощью по поводу ОРВИ.На фоне снижения заболеваемости отменены карантинные мероприятия в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и других организациях социальной сферы.Тем не менее специалисты Роспотребнадзора советуют не пренебрегать мерами профилактики простуды и гриппа в связи со сменой погодных условий.