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Новости / Медицина

Уникальная операция в травмбольнице

Вчера, 20:02 | Просмотров: 147 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Новейшие технологии, применяемые в ведущих западных клиниках, теперь доступны и кировчанам. На одной из уникальных операций побывала наша съемочная группа.

Никаких длинных разрезов и уродливых швов. Малоинвазивный метод подразумевает небольшой прокол ткани длинной не более сантиметра. Этого достаточно для того, чтобы провести трубку эндоскопа к нужному месту.

- Планирование доступа на уровне Л5 С1 между пятым поясничным позвонком и первым крестцовым, где у нас локализуется межпозвоночная грыжа.

Высокотехнологичное оборудование позволяет в считанные минуты добраться до мышечных тканей рядом с позвоночником. Затем, начинается ювелирная работа нейрохирурга, который разрезает ткань с минимальными повреждениями, чтобы добраться до грыжи и успешно ее удалить. Эту процедуру доктора называют высшим пилотажем современной хирургии.

Уникальная операция в травмбольницеДМИТРИЙ БОЙЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»:
«Переносится все это в разы легче. Позволяет рано активизировать. Практически в день операции. Не требует длительно госпитализации. То есть порядка 2-3 дней максимум, можно и раньше даже отпускать, если никаких жалоб у пациента нет. Косметический эффект, безусловно, поэтому пациентов устраивает. Низкий болевой синдром. В послеоперационном периоде слабо выраженный».
 
Ранее грыжи удалялись микрохирургическими операциями. Разрез достигал 3х и более сантиметров в длину. Госпитализация длилась больше недели.

Уникальная операция в травмбольницеМИХАИЛ ЯГОВКИН, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»:
«Нейрохирурги центра травматологии и ортопедии прошли обучение перед тем, как начать выполнять данные операции, в ведущих клиниках России. Выполнение данных операций у нас осуществляется бесплатно для жителей города Кирова и пациентов с других субъектов Российской Федерации».

Одним из таких пациентов, стал и Сергей Акулов из Архангельской области. Мужчину прооперировали всего пару дней назад, но он уже прекрасно себя чувствует и готовится к выписке.

Уникальная операция в травмбольницеСЕРГЕЙ АКУЛОВ, ПАЦИЕНТ ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У меня нога сильно болела, невозможно, я уже еле ходил. Ну и обратился сюда, в Кировский центр. Я позвонил по телефону, там скинули МРТ, ну и мне где-то через час перезвонили и сказали - «приезжай, сделаем операцию». Сделали все очень хорошо, отлично. Сделали эндоскопически, щадяще и все нормально».

На данный момент докторами травмы уже проведено больше 30ти эндоскопических операций. Нейрохирурги уверенно осваивают новую технологию. Кроме этого в кировской травме проводят и другие высокотехнологичные операции, включая исправления сколиозов и протезирование суставов.


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