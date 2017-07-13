Уникальная операция в травмбольнице

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Новейшие технологии, применяемые в ведущих западных клиниках, теперь доступны и кировчанам. На одной из уникальных операций побывала наша съемочная группа.Никаких длинных разрезов и уродливых швов. Малоинвазивный метод подразумевает небольшой прокол ткани длинной не более сантиметра. Этого достаточно для того, чтобы провести трубку эндоскопа к нужному месту.Высокотехнологичное оборудование позволяет в считанные минуты добраться до мышечных тканей рядом с позвоночником. Затем, начинается ювелирная работа нейрохирурга, который разрезает ткань с минимальными повреждениями, чтобы добраться до грыжи и успешно ее удалить. Эту процедуру доктора называют высшим пилотажем современной хирургии.Ранее грыжи удалялись микрохирургическими операциями. Разрез достигал 3х и более сантиметров в длину. Госпитализация длилась больше недели.Одним из таких пациентов, стал и Сергей Акулов из Архангельской области. Мужчину прооперировали всего пару дней назад, но он уже прекрасно себя чувствует и готовится к выписке.На данный момент докторами травмы уже проведено больше 30ти эндоскопических операций. Нейрохирурги уверенно осваивают новую технологию. Кроме этого в кировской травме проводят и другие высокотехнологичные операции, включая исправления сколиозов и протезирование суставов.