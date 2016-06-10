От клещей уже пострадали 130 жителей региона
Сезон активности клещей в этом году наступил позже из-за неожиданного похолодания и снегопада, и в целом, по статистике Роспотребнадзора, количество обратившихся за медицинской помощью людей меньше на 20%, чем в предыдущие годы. К настоящему моменту, насекомые уже проснулись от спячки и очень опасны для любителей дачного или лесного отдыха.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наблюдается сход снега, прогревание земли. И естественно, голодные клещи выходят на прокорм. Но опять же я повторяюсь, это количество пока небольшое. На воскресенье у нас зарегистрировано 65 случаев официальных обращений за медицинской помощью с укусами. Клещами присасыванием. Ну и за выходные, по ориентировочным данным это количество примерно такое же будет».
На данный момент есть и первый случай заражения клещевым боррелиозом. До пика активности клещей, по словам специалистов, остается не менее трех недель, а в центре гигиены и эпидимиологии уже выстраиваются 2 очереди. Одни сдают пойманных клещей, вторые делают прививку от клещевого энцефалита.
АНАСТАСИЯ НЕКРАСОВА:
«У меня первая инъекция, решила прививаться, потому что в прошлом году было в прошлом году очень много случаев. И, я, как человек, который часто бывает вне города, решила, что лучше себя обезопасить».
Для того чтобы себя обезопасить одной инъекции не достаточно. Поэтому вакцинацию лучше начинать еще осенью, чтобы пройти полный курс из трех прививок. Те, кто не позаботился об этом заранее, сейчас вынуждены рассчитывать на страховку. Например, охотник Василий, приносит в центр уже не первого клеща.
ВАСИЛИЙ ЗАВЬЯЛОВ:
«Езжу по лесам. Хобби у меня такое. И где-то там в течение дня я подцепил. Обнаружил уже дома. На шее почувствовал что-то не то, и взял, вырвал. Посадил в готовую уже ампулу, которую я вожу с собой. Он недолго впился. Такие ампулы есть везде. Они как бы даже бесплатно раздаются. Они у меня есть, потому что я по весне всегда езжу по лесам».
Сейчас Василий будет ждать результатов анализа, как и все, кто приносит сюда пойманных клещей. А сотрудникам остается напоминать о правилах безопасности
НАДЕЖДА ДЕХТЕРЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если мы идем на кладбище, идем за грибами, на охоту. Мы должны, естественно, соответствующе одеваться. То есть брючки заправлять в сапоги, естественно здесь резиночки в идеале на руках. Здесь чтобы закрыто, естественно, чтобы не на распашку все было. Естественно головной убор. Более светлых тонов одежда, чтобы на ней можно было разглядеть клеща».
Специалисты советуют активно использовать средства от клещей как отпугивающие, так и уничтожающие. Главное внимательно читать инструкцию по применению. Если клещ все-таки напал и присосался к коже - его необходимо как можно быстрее снять и принести на анализ. Сделать это можно специальными приспособлениями, которые доступны в аптеках.
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