От клещей уже пострадали 130 жителей региона

Поделиться новостью:

Уже около 130 жителей области пострадали от нападений клещей. За минувшие праздничные дни количество укушенных выросло вдвое. Но пик активности этих членистоногих еще не наступил.Сезон активности клещей в этом году наступил позже из-за неожиданного похолодания и снегопада, и в целом, по статистике Роспотребнадзора, количество обратившихся за медицинской помощью людей меньше на 20%, чем в предыдущие годы. К настоящему моменту, насекомые уже проснулись от спячки и очень опасны для любителей дачного или лесного отдыха.На данный момент есть и первый случай заражения клещевым боррелиозом. До пика активности клещей, по словам специалистов, остается не менее трех недель, а в центре гигиены и эпидимиологии уже выстраиваются 2 очереди. Одни сдают пойманных клещей, вторые делают прививку от клещевого энцефалита.Для того чтобы себя обезопасить одной инъекции не достаточно. Поэтому вакцинацию лучше начинать еще осенью, чтобы пройти полный курс из трех прививок. Те, кто не позаботился об этом заранее, сейчас вынуждены рассчитывать на страховку. Например, охотник Василий, приносит в центр уже не первого клеща.Сейчас Василий будет ждать результатов анализа, как и все, кто приносит сюда пойманных клещей. А сотрудникам остается напоминать о правилах безопасностиСпециалисты советуют активно использовать средства от клещей как отпугивающие, так и уничтожающие. Главное внимательно читать инструкцию по применению. Если клещ все-таки напал и присосался к коже - его необходимо как можно быстрее снять и принести на анализ. Сделать это можно специальными приспособлениями, которые доступны в аптеках.