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Новости / Медицина

В Кировской городской больнице № 5 назначен новый главный врач.

Сегодня, 11:58 | Просмотров: 234 | Версия для печати
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Руководителем Кировской городской больницы № 5 стал Согомон Аракелян.
 
До он возглавлял отделение экстренной консультативной медицинской помощи, работал врачом-хирургом Кировской областной клинической больницы. Согомон Аракелян - выпускник программы подготовки управленческих кадров медицинских организаций, после окончания курсов был включен в кадровый резерв.
 
Первые назначения из состава резерва уже состоялись.
 
Главным врачом Кировской городской клинической больницы № 1 стал Александр Исаков, руководителем Кировской горбольницы № 9 – Михаил Сунцов. Кирово-Чепецкую ЦРБ возглавила Ольга Фролова, Кильмезскую ЦРБ – Роман Полуэктов. На должность заместителя главного врача Станции скорой медицинской помощи города Кирова назначили Павла Казакова, а замом главного врача по медицинской части Уржумской ЦРБ стала Наталья Логиновская.
 
В состав кировской горбольницы № 5 входят круглосуточный и дневной стационар, детская и взрослая поликлиника, Бобинская амбулатория с отделением общей практики, фельдшерско-акушерский пункт в д. Заборье и д. Митино.
 
В 2017 году взрослая поликлиника вошла в федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника».
 
К началу 2018 года в учреждении был проведён косметический ремонт входных групп, обустроены места ожидания пациентов, организованы безбарьерные регистратуры, установлена система электронного регулирования очереди, внедрён электронный документооборот.


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