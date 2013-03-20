Кировские нейрохирурги пришили мужчине отрезанный в результате несчастного случая палец.

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27-летний мужчина во время работы в саду случайно отрезал пилой три пальца: указательный, средний и безымянный.

В экстренном порядке он был доставлен в травматологию. Сложность случая заключалась в том, что средний и безымянный пальцы восстановлению не подлежали, поскольку были повреждены суставы.

Врачи приняли решение пришить указательный палец, который был поврежден менее всех, на позицию среднего, чтобы сохранить пациенту хватательную функцию. Заведующий отделением микрохирургии Артем Котов и врач хирург Михаил Бяков выполнили остеосинтез пальцев спицами (соединили отломки костей).

Операция длилась более трех с половиной часов. Сшиваемые сосуды были толщиной менее 1 мм, а нить, которой нейрохирурги работали, тоньше волоса человека и видна только под микроскопом.

Операция прошла удачно. Пациент находится в удовлетворительном состоянии. У мужчины отмечается положительная динамика, и в скором времени его выпишут домой. Функция пальца будет полностью восстановлена.