Кировские врачи вернули пациенту отрезанный палец
АРТЕМ КОТОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ МИКРОХИРУРГИИ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Обязательно нужно смотреть цвет пальца. Цвет ногтя говорит, что палец живой. Вот сосудистая играет».
Во время проведения ремонтных работ на своем участке Лилиану пилой отрезало три пальца - указательный, средний и безымянный. Мужчина в экстренном порядке был доставлен на "скорой" в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.
ЛИЛИАН АУЗЯК, ПАЦИЕНТ:
«Смогли только пальцы пришить. Спасибо Артему Александровичу. Он старался. Операция длилась почти 4 часа. Все прошло успешно».
АРТЕМ КОТОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ МИКРОХИРУРГИИ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Палец пересажен на позицию три, потому что здесь суставная поверхность не сохранилась, была уничтожена. Так функция сгибания останется».
Сейчас пациент уже готовится к выписке. На днях ему снимут швы. А вот в гипсовой лангете еще придется походить примерно шесть недель, чтобы срослась кость. Потом предстоит восстановления сухожилия-сгибателя.
МИХАИЛ ЯГОВКИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Сами по себе такие операции являются уникальными. Они требуют высокой квалификации врачей, применение высокотехнологичного оборудования, операция длительная по времени».
Сшиваемые сосуды толщиной менее одного мм, нить - тоньше волоса человека и видна только под микроскопом. Ювелирные операции в Центре травматологии выполняются с 2011 года, за это время помощь получили больше 20-ти человек абсолютно бесплатно.
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