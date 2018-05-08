Кировские врачи вернули пациенту отрезанный палец

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Ювелирную операцию сделали кировские хирурги: пациенту пришили отрезанный палец. С пострадавшим и врачами Центра травматологии пообщалась наша съемочная группа.Во время проведения ремонтных работ на своем участке Лилиану пилой отрезало три пальца - указательный, средний и безымянный. Мужчина в экстренном порядке был доставлен на "скорой" в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.Сейчас пациент уже готовится к выписке. На днях ему снимут швы. А вот в гипсовой лангете еще придется походить примерно шесть недель, чтобы срослась кость. Потом предстоит восстановления сухожилия-сгибателя.Сшиваемые сосуды толщиной менее одного мм, нить - тоньше волоса человека и видна только под микроскопом. Ювелирные операции в Центре травматологии выполняются с 2011 года, за это время помощь получили больше 20-ти человек абсолютно бесплатно.