В Кировской области с начала 2018 года выявлено 74 ВИЧ-инфицированных.

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Показатель заболеваемости составил 5,73 на 100 тыс. населения, что на 19,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

За 2017 год в регионе выявили 274 случая заражения ВИЧ-инфекцией. Зарегистрировано 18 случаев смерти от ВИЧ/СПИД.

Заболевания были выявлены на 28 административных территориях, в том числе в г. Кирове - 150 случаев. В 11 районах области уровень заболеваемость выше, чем в целом по области (Фаленский - 63,08, Малмыжский - 37,69, Санчурский - 34,88, Советский - 31,41, Кирово-Чепецкий - 29,08, г. Киров - 28,67, Мурашинский - 26,21, Оричевский - 26,83, Орловский - 24,08, Уржумский - 24,6, Афанасьевский - 23,64).

Заражение ВИЧ-инфекцией происходило в основном двумя путями: половым путем при гетеросексуальном контакте (46,7%, или 128 человек) и при внутривенном введении наркотиков (50,0%, или 137 человек).

В 2017 году и за текущий период 2018 года в Кировской области не зарегистрированы случаи внутрибольничного заражения ВИЧ, а также при переливании компонентов крови.

С 14 мая в рамках Всероссийской акции Стоп ВИЧ/СПИД жители региона смогут в Центре по профилактике и борьбе со СПИД (ул. Маклина,3) или в поликлиниках по месту жительства пройти добровольно и по желанию анонимно тест на ВИЧ.

Для сотрудников предприятий и образовательных организаций пройдут информационные встречи со специалистами инфекционной клинической больницы и выездные акции по обследованию на ВИЧ.

Пройти экспресс-тестирование, чтобы узнать свой ВИЧ-статус можно в пункте экспресс-тестирования, который развернётся в пятницу, 18 мая, на 1 этаже ТЦ Вятка-ЦУМ, и будет работать до 20 мая. Режим работы пункта экспресс-тестирования: 18-20 мая с 11.00 до 15.00.

Задать вопросы о путях передачи инфекции, как часто обследоваться на ВИЧ, какие показания для тестирования, есть ли опасность заразиться в салонах красоты, при нанесении татуировок, мерам профилактики ВИЧ можно по телефонам горячих линий Управления (т. 40-67-24) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (т. 38-57-97.)

СПИД - синдром приобретённого иммунного дефицита, при которой у больного развиваются различные инфекции (бактериальные, грибковые, протозойные) и неинфекционные заболевания (опухоли). Основной причиной смертности от СПИДа является сопутствующий - туберкулез.