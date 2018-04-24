В Кировской области от нападения клещей пострадал 361 человек.

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По состоянию на 14 мая 2018 года в медучреждения обратился 361 человек пострадавших от укуса клещей, в том числе 95 детей.

Пострадавшие зарегистрированы в 33 районах области. В лабораториях области были исследованы 343 клеща.

В нескольких случаях был выявлен вирус клещевого энцефалита, каждый третий клещ является носителем возбудителя боррелиоза.

Чаще всего присасывание клещей происходит при выходе в природные зоны и на придомовых участках в населенных пунктах, прилегающих к лесу, на территориях садоводческих товариществ и на кладбищах.

Если клещ присосался необходимо немедленно удалить клеща, сдать на исследование в лабораторию и в максимально короткие сроки обратиться в медицинское учреждение для назначения экстренной профилактики.

Удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства (в часы работы амбулаторно-поликлинических учреждений).

В вечернее и ночное время суток, в выходные и праздничные дни в приемных отделениях городских больниц:

КОГБУЗ «Кировская городская больница №2» (Нововятский район г. Кирова, ул. Гагарина,2),

КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница №6 «Лепсе» (Октябрьский проспект,47),

КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи» (ул. Свердлова,4),

КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им .В.И. Юрловой» (ул. Красина, 56),

В поликлинике КОГБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии» - круглосуточно (ул. Менделеева, 17)

В районах области – в приемном покое центральной районной больницы.

При отсутствии возможности обратиться в медицинскую организации, следует самостоятельно удалить клеща: подвести толстую нитку под брюшко и раскачивающимися движениями осторожно вытащить, затем обработать место присасывания йодом.

Лаборатории, проводящие диагностику инфекций, передающихся с укусами клещей:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (ул. Свободы, 64-а, контактный телефон для справок: 38-19-16, 38-57-97;

- КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» (ул. Ленина, 207, контактный телефон: 33-07-65;

При обнаружении в клеще вируса клещевого энцефалита или боррелий, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.

Граждане, добровольно застрахованные страховыми компаниями, получают гарантированную медицинскую помощь в медицинских организациях указанных страховщиком при наличии паспорта и полиса страховой компании.