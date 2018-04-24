ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

15 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.9164
EURO: 73.8601
Погода в городе Кирове:
вечером:  +15...+17°C
ночью:  +5...+7°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

В Кировской области от нападения клещей пострадал 361 человек.

Сегодня, 12:19 | Просмотров: 120 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По состоянию на 14 мая 2018 года в медучреждения обратился 361 человек пострадавших от укуса клещей, в том числе 95 детей.
 
Пострадавшие зарегистрированы в 33 районах области. В лабораториях области были исследованы 343 клеща.
 
В нескольких случаях был выявлен вирус клещевого энцефалита, каждый третий клещ является носителем возбудителя боррелиоза.
 
Чаще всего присасывание клещей происходит при выходе в природные зоны и на придомовых участках в населенных пунктах, прилегающих к лесу, на территориях садоводческих товариществ и на кладбищах.
 
Если клещ присосался необходимо немедленно удалить клеща, сдать на исследование в лабораторию и в максимально короткие сроки обратиться в медицинское учреждение для назначения экстренной профилактики.
 
Удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства (в часы работы амбулаторно-поликлинических учреждений).
В вечернее и ночное время суток, в выходные и праздничные дни в приемных отделениях городских больниц:
 
КОГБУЗ «Кировская городская больница №2» (Нововятский район г. Кирова, ул. Гагарина,2),
КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница №6 «Лепсе» (Октябрьский проспект,47),
КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи» (ул. Свердлова,4),
КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им .В.И. Юрловой» (ул. Красина, 56),
 
В поликлинике КОГБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии» - круглосуточно (ул. Менделеева, 17)
 
В районах области – в приемном покое центральной районной больницы.
 
При отсутствии возможности обратиться в медицинскую организации, следует самостоятельно удалить клеща: подвести толстую нитку под брюшко и раскачивающимися движениями осторожно вытащить, затем обработать место присасывания йодом.
 
Лаборатории, проводящие диагностику инфекций, передающихся с укусами клещей:
 
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (ул. Свободы, 64-а, контактный телефон для справок: 38-19-16, 38-57-97;
- КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» (ул. Ленина, 207, контактный телефон: 33-07-65;
 
При обнаружении в клеще вируса клещевого энцефалита или боррелий, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.
 
Граждане, добровольно застрахованные страховыми компаниями, получают гарантированную медицинскую помощь в медицинских организациях указанных страховщиком при наличии паспорта и полиса страховой компании.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Полиция просит помочь установить причины гибели кировчанина.

19:10 15.05.2018


Полиция просит помочь установить причины гибели кировчанина.

В Вятских Полянах на отделение почты России совершено разбойное нападение.

18:52 15.05.2018


В Вятских Полянах на отделение почты России совершено разбойное нападение.

На выездном совещании Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФО обсудили противодействие незаконному обороту наркосредств.

16:36 15.05.2018


На выездном совещании Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФО обсудили противодействие незаконному…

Нормы пыли на некоторых улицах Кирова превышены в 61 раз.

16:18 15.05.2018


Нормы пыли на некоторых улицах Кирова превышены в 61 раз.

В Котельничском районе из-за паводка началась эвакуация.

16:00 15.05.2018


В Котельничском районе из-за паводка началась эвакуация.

В кадетских корпусах ПФО стартовал прием заявок на поступление.

15:40 15.05.2018


В кадетских корпусах ПФО стартовал прием заявок на поступление.

В Кирове завершили ремонт улицы Московской.

15:10 15.05.2018


В Кирове завершили ремонт улицы Московской.

Все новости

Вести. Кировская область

12-летний мальчик из Котельнича установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке кубика Рубика

18:08 15.05.2018


12-летний мальчик из Котельнича установил мировой рекорд на соревнованиях по сборке кубика Рубика

"Соловушки Вятки" стали победителями международного фестиваля "Звучит Москва"

18:07 15.05.2018


"Соловушки Вятки" стали победителями международного фестиваля "Звучит Москва"

Кировская делегация отправилась в Саратовскую область на «Туриаду-2018»

18:06 15.05.2018


Кировская делегация отправилась в Саратовскую область на «Туриаду-2018»

Проверка уровня воды в Вересниках

18:06 15.05.2018


Проверка уровня воды в Вересниках

В Кирове пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут - 2018"

15:10 15.05.2018


В Кирове пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут - 2018"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области от присасывания клещей пострадали 27 человек.

24.04.2018


В Кировской области от присасывания клещей пострадали 27 человек.

Роспотребнадзор предупреждает кировчан о начале сезона активности клещей.

31.03.2018


Роспотребнадзор предупреждает кировчан о начале сезона активности клещей.

Как защитить себя от клещей?

15.04.2016


Как защитить себя от клещей?

В Кирове ребенка укусил энцефалитный клещ.

08.05.2015


В Кирове ребенка укусил энцефалитный клещ.

Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

01.05.2018


Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

В Кировской области от укусов клещей пострадали 2 894 человека.

22.05.2015


В Кировской области от укусов клещей пострадали 2 894 человека.

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх