Заседание коллегии министерства здравоохранения Кировской области

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Увеличение продолжительности жизни граждан - приоритет новых "майских указов" Президента. Это и другие вопросы обсудили на заседании коллегии министерства здравоохранения Кировской области.В 2017-ом году в Кировской области продолжалась реализация пилотного проекта "Бережливая поликлиника". В программу вошли в общей сложности более 70-ти учреждений здравоохранения. В этом году "Бережливая поликлиника" была преобразован в проект по "Созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Сейчас в нем участвуют 69 поликлиник. Акцент сделан на женские консультации, детские поликлиники, детские отделения стационаров и родильные отделения.Добавим, что по итогам прошлого года в регионе было отмечено снижение уровня смертности. Улучшение демографических показателей стало возможным в том числе, благодаря развитию санитарной авиации. Для реализации основных задач, поставленных президентом в новых "майских указах", в регионе будут продолжены все основные проекты в сфере здравоохранения.