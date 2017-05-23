Заседание коллегии министерства здравоохранения Кировской области
В 2017-ом году в Кировской области продолжалась реализация пилотного проекта "Бережливая поликлиника". В программу вошли в общей сложности более 70-ти учреждений здравоохранения. В этом году "Бережливая поликлиника" была преобразован в проект по "Созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Сейчас в нем участвуют 69 поликлиник. Акцент сделан на женские консультации, детские поликлиники, детские отделения стационаров и родильные отделения.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целях улучшения оказания медпомощи запланировано создание в регионе крупного кардиологического центра. Там будут применяться современные методы диагностики, в том числе дистанционное наблюдение за пациентами до и после операции».
Добавим, что по итогам прошлого года в регионе было отмечено снижение уровня смертности. Улучшение демографических показателей стало возможным в том числе, благодаря развитию санитарной авиации. Для реализации основных задач, поставленных президентом в новых "майских указах", в регионе будут продолжены все основные проекты в сфере здравоохранения.
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