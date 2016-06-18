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Новости / Медицина

В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

Сегодня, 13:17 | Просмотров: 125 | Версия для печати
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Всего с начала сезона клещевой активности количество пострадавших от присасывания клещей составило 2 678 человек, в их числе - 545 детей.
 
Показатели в 2 раза больше аналогичного периода 2017 года.
 
На клещевой вирусный энцефалит были исследованы 2664 клеща. Процент зараженности – 1%.
 
Каждый второй исследованный в лаборатории клещ оказался носителем вируса клещевого бореллиоза.
 
По области зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым энцефалитом и 3 случая заболевания клещевым боррелиозом.
 
В настоящее время продолжаются акарицидные обработки мест массового отдыха населения, кладбищ, территорий образовательных организаций, загородных оздоровительных учреждений и оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей.
 
Также специалисты начали обработку стоянок по маршруту следования Великорецкого крестного хода.


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