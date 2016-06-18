В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

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Всего с начала сезона клещевой активности количество пострадавших от присасывания клещей составило 2 678 человек, в их числе - 545 детей.

Показатели в 2 раза больше аналогичного периода 2017 года.

На клещевой вирусный энцефалит были исследованы 2664 клеща. Процент зараженности – 1%.

Каждый второй исследованный в лаборатории клещ оказался носителем вируса клещевого бореллиоза.

По области зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым энцефалитом и 3 случая заболевания клещевым боррелиозом.

В настоящее время продолжаются акарицидные обработки мест массового отдыха населения, кладбищ, территорий образовательных организаций, загородных оздоровительных учреждений и оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей.

Также специалисты начали обработку стоянок по маршруту следования Великорецкого крестного хода.