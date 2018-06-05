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Новости / Медицина

В Кировской области зарегистрировано 2 случая заражения клещевым энцефалитом.

Сегодня, 09:06 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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В целом за последнюю неделю в медучреждения обратились 2 146 человек, пострадавших от присасывания клещей.
 
В том числе - 360 детей, что на 84 процента больше показателей прошлого года. Всего с начала сезона о нападения клещей пострадали 4 тысячи 824 человек, из них - 905 детей.
 
По данным лабораторных анализов, процент клещей, носителей вируса энцефалита, невелик.
 
На клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследовано 4781 клещ (процент зараженности - 1%). На наличие возбудителей боррелиоза исследовано 4704 клеща (процент зараженности - 40,7%).
 
Но тем не менее в регионе уже два человека заболели клещевым энцефалитом и 16 клещевым боррелиозом.


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