В Кировской области зарегистрировано 2 случая заражения клещевым энцефалитом.
В целом за последнюю неделю в медучреждения обратились 2 146 человек, пострадавших от присасывания клещей.
В том числе - 360 детей, что на 84 процента больше показателей прошлого года. Всего с начала сезона о нападения клещей пострадали 4 тысячи 824 человек, из них - 905 детей.
По данным лабораторных анализов, процент клещей, носителей вируса энцефалита, невелик.
На клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследовано 4781 клещ (процент зараженности - 1%). На наличие возбудителей боррелиоза исследовано 4704 клеща (процент зараженности - 40,7%).
Но тем не менее в регионе уже два человека заболели клещевым энцефалитом и 16 клещевым боррелиозом.
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