С начала сезона клещи в Кировской области покусали почти 5 тысяч человек
При выходе на природу сейчас необходимо надевать специальные защитные костюмы или приспособленную одежду, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и брюки. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Ее заправляют в брюки, а концы брюк - в носки и сапоги. Как правило, клещей кировчане находят на приусадебных участках.
ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день зарегистрировано 2 случая заражения клещевым энцефалитом и 16 боррелиоза. Сейчас пик активности. Более 2000 случаев обращения по поводу присасывания клещей».
За прошедшую неделю было зарегистрировано 2146 укусов клещей, это больше аналогичного периода прошлого года. Но в целом пока по числу пострадавших мы не превысили уровень прошлых лет. Инфицируемость клещей энцефалитом в Кировской области составляет 1%, боррелиозом - свыше 40%.
ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день есть возможность профилактировать энцефалит через прививки или, если человек не привит, вводим ему иммуноглобулин».
Если вас укусил клещ, то снять его лучше у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Затем насекомое нужно доставить на исследование в лабораторию. Самостоятельное извлечение клеща опасно, особенно так называемыми "народными методами". Смазывать присосавшееся насекомое маслом или керосином, прижигать спичками, вытаскивать пальцами категорически нельзя! Клещ удаляется только пинцетом и лучше доверить это работу профессионалам.
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