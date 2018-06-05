Поделиться новостью:

С начала сезона клещи в Кировской области покусали почти 5 тысяч человек, из них свыше 900 - дети. Как обезопасить себя от клещевого энцефалита и бореллиоза?При выходе на природу сейчас необходимо надевать специальные защитные костюмы или приспособленную одежду, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и брюки. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Ее заправляют в брюки, а концы брюк - в носки и сапоги. Как правило, клещей кировчане находят на приусадебных участках.За прошедшую неделю было зарегистрировано 2146 укусов клещей, это больше аналогичного периода прошлого года. Но в целом пока по числу пострадавших мы не превысили уровень прошлых лет. Инфицируемость клещей энцефалитом в Кировской области составляет 1%, боррелиозом - свыше 40%.Если вас укусил клещ, то снять его лучше у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Затем насекомое нужно доставить на исследование в лабораторию. Самостоятельное извлечение клеща опасно, особенно так называемыми "народными методами". Смазывать присосавшееся насекомое маслом или керосином, прижигать спичками, вытаскивать пальцами категорически нельзя! Клещ удаляется только пинцетом и лучше доверить это работу профессионалам.