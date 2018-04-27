В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

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Информация о том, что в кировском детском саду № 84 ребенка укусил клещ, появилась в соцсетях.

29 мая вечером, находясь дома, родители одного из детей, посещающих данный детский сад, обнаружили у ребенка клеща. По словам девочки, боль от укуса она почувствовала после тихого часа.

30 мая родители сообщили о данном факте руководству детского сада. Информацию сразу передали в Центр дезинфекции. Клещ был сдан на анализ и выяснилось, что он заражен вирусом боррелиоза.

В тот же день эксперт центра выехал в детский сад, чтобы проверить наличие клещей на территории учреждения. Проверка проводилась по специальной методике: методом сбора «флагом» на растительности.

Согласно заключению эксперта, иксодовые клещи на территории детского сада обнаружены не были. Родители ребенка были уведомлены о данном заключении и приглашены для получения копии документа.

В департаменте образования города Кирова пояснили, что на территории каждой муниципальной образовательной организации ежегодно в обязательном порядке проводится акарицидная обработка. Территорию детского сада № 84 специалисты обработали 13 мая.

После ЧП 29 мая с сотрудниками детского учреждения был проведен внеочередной инструктаж, где особое внимание уделено вопросу осмотра воспитанников после прогулки.