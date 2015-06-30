Роспотребнадзор не рекомендует покупать клубнику в местах стихийной торговли.

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Июнь - сезон созревания клубники, которая содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ: витамин С, фолиевая кислота, йод и др.

Также клубника - полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы.

Управление Роспотребнадзора по Кировской области не рекомендует приобретать ягоды клубники в местах несанкционированной торговли. Не стоит приобретать загнившие, испорченные ягоды.

При покупке ягод необходимо обращать внимание на упаковку и емкость, где хранились ягоды. Часто сверху выкладывают хорошую, красивую клубнику, чтобы прикрыть нижний слой из некачественных плодов.

Спелые сладкие ягоды имеют ряд определенных внешних признаков: однородный красный цвет плодов, листья черенка зеленого цвета без признаков увядания.

Специалисты Управления настоятельно рекомендуют не пробовать ягоды в местах ее торговли. Плоды клубники в подавляющем большинстве случаев, бывают загрязнены землей, в связи с чем употребление немытых, или небрежно вымытых ягод может привести к заражению микробными инфекциями и паразитарными заболеваниями.

Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением, высыпав их в дуршлаг и подержав под струей проточной воды. Помимо этого можно промыть клубнику в слабом уксусном растворе, ягоды замочить в растворе на 3-5 минут, после чего промыть в проточной воде. Такой способ поможет сохранить вкус ягод на длительное время.

Необходимо также помнить, что ягоды клубники являются сильным аллергеном.