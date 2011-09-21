ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

09 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.3431
EURO: 73.3654
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

Сегодня, 14:52 | Просмотров: 123 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В центральной районной больнице Вятских Полян появилось новое оборудование, на котором можно делать операции по замене хрусталика глаза.
 
Первых пациентов прооперировала главврач Кировской клинической офтальмологической больницы Юлия Кудрявцева.
 
Девяти местным жителям удалили катаракту через микроразрез с имплантацией искусственного хрусталика.
 
В ходе таких операций мутный хрусталик разрушают с помощью энергии ультразвука и удаляют через разрез оболочки глаза размером около 2 мм. Эластичный искусственный хрусталик имплантируется взамен удаленного через специальный инжектор, что также не требует увеличения длины разреза.
 
Операции по такой методике не требуют наложения швов и позволяют пациентам быстро восстановиться.
 
Современную медпомощь жителям Вятских Полян оказывают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

15:53 09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

Житель Арбажского района решил "позаимствовать" бензин у знакомого и случайно поджег дом.

15:50 09.06.2018


Житель Арбажского района решил "позаимствовать" бензин у знакомого и случайно поджег дом.

За время Великорецкого крестного хода медики оказали помощь 2417 паломникам.

15:02 09.06.2018


За время Великорецкого крестного хода медики оказали помощь 2417 паломникам.

В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

14:52 09.06.2018


В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

Роспотребнадзор не рекомендует покупать клубнику в местах стихийной торговли.

14:46 09.06.2018


Роспотребнадзор не рекомендует покупать клубнику в местах стихийной торговли.

Кировский хоккеист Игорь Леденцов подписал контракт с ХК «Волга».

14:32 09.06.2018


Кировский хоккеист Игорь Леденцов подписал контракт с ХК «Волга».

Рособранадзор восстановил госаккредитацию ВятГУ по всем специальностям и направлениям подготовки.

14:24 09.06.2018


Рособранадзор восстановил госаккредитацию ВятГУ по всем специальностям и направлениям подготовки.

Все новости

Вести. Кировская область

В регионе завершился Великорецкий крестный ход

15:00 09.06.2018


В регионе завершился Великорецкий крестный ход

Заседание Ассоциации законодательных органов власти регионов ПФО в Перми

11:55 09.06.2018


Заседание Ассоциации законодательных органов власти регионов ПФО в Перми

В Кирове состоялся финал конкурса "Лидеры Вятки"

10:39 09.06.2018


В Кирове состоялся финал конкурса "Лидеры Вятки"

Дольщики дома по улице Зянкина, 9 справили новоселье

10:34 09.06.2018


Дольщики дома по улице Зянкина, 9 справили новоселье

В вятском палеонтологическом музее презентовали два новых вида древних животных

20:03 08.06.2018


В вятском палеонтологическом музее презентовали два новых вида древних животных

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Удаление катаракты

21.09.2011


Удаление катаракты

Ведущие врачи обсуждали современные тенденции развития хирургии катаракты

11.05.2007


Ведущие врачи обсуждали современные тенденции развития хирургии катаракты

Отделение артроскопии в травмбольнице

04.06.2014


Отделение артроскопии в травмбольнице

Эндохирургическая операция

09.09.2011


Эндохирургическая операция

Житель Вятских Полян добровольно сдал марихуану.

23.06.2015


Житель Вятских Полян добровольно сдал марихуану.

Малоинвазивные операции

28.11.2012


Малоинвазивные операции

Популярные новости

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Кировской области ожидаются заморозки.

31.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

28.05.2018


В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх