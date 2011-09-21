В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

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В центральной районной больнице Вятских Полян появилось новое оборудование, на котором можно делать операции по замене хрусталика глаза.

Первых пациентов прооперировала главврач Кировской клинической офтальмологической больницы Юлия Кудрявцева.

Девяти местным жителям удалили катаракту через микроразрез с имплантацией искусственного хрусталика.

В ходе таких операций мутный хрусталик разрушают с помощью энергии ультразвука и удаляют через разрез оболочки глаза размером около 2 мм. Эластичный искусственный хрусталик имплантируется взамен удаленного через специальный инжектор, что также не требует увеличения длины разреза.

Операции по такой методике не требуют наложения швов и позволяют пациентам быстро восстановиться.

Современную медпомощь жителям Вятских Полян оказывают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.