За время Великорецкого крестного хода медики оказали помощь 2417 паломникам.

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В кировском минздраве подвели итоги медицинского сопровождения Великорецкого крестного хода.

Паломников сопровождали бригады Станции скорой медицинской помощи (машины следовали в голове и хвосте колонны), а также специалисты кировских городских больниц № 1, 2, 5, 7 и 9, Кировского клинико-диагностического центра, Северной клинической больницы скорой медицинской помощи и Юрьянской ЦРБ.

По всему пути следования работало 15 групп медиков-добровольцев в составе поисково-спасательного отряда «Пересвет».

За все время крестного хода медицинская помощь потребовалась 2417 участникам. Самое большое количество обращений – 1386, было связано с травмами (мозоли, потертости стоп, ушибы и растяжения конечностей).

В связи с заболеваниями к медикам обратилось 948 человек, по поводу присасывания клещей – 83. Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь.

Девять паломников были госпитализированы.