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Новости / Медицина

В Кирове чествовали лучших медиков - победителей профессиональных конкурсов

Сегодня, 15:06 | Просмотров: 95 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В эти выходные поздравления с профессиональным праздником будут принимать медицинские работники. А накануне лучшие в своем деле были приглашены на праздничный вечер в драмтеатре.

В этом году день медицинского работника выпал на 17 июня, но праздничный концерт провели заранее в областном драмтеатре. Медики разных отраслей принимали поздравления, а победителям регионального этапа конкурса врачей получили заслуженные призы.

В Кирове чествовали лучших медиков - победителей профессиональных конкурсовИРИНА ШИШКИНА, ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ ПОЛИКЛИНИКИ №5 КИРОВСКОГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Я писала работу — Основные достижения и результаты работы за несколько лет. Свои научные работы, научно-педагогическую работу с врачами различных ЛПО, провожу школы по лечению суставов. Моё исследование основное было изучение не стероидных противовоспалительных препаратов и их влияние на сердечно-сосудистую у больных ревматоидным артритом».
 
Победители регионального этапа автоматически становятся и участниками всероссийского конкурса, результаты которого будут объявлены позже. В целях повышения престижа профессии Минздравом проводился и детский конкурс «Хочу стать доктором». О престижной карьере врача сегодня, как выяснилось, мечтают многие дети и специализации выбирают самые необычные.

В Кирове чествовали лучших медиков - победителей профессиональных конкурсовМАРИНА СТАРИКОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА «ХОЧУ СТАТЬ ДОКТОРОМ»:
«Я хочу быть патологоанатомом. Я смотрела сериалы всякие по телевизору и мне очень нравится эта профессия. Я буду поступать, планирую поступать на лечебное дело, а там специализация за 6 лет … изменится много всего, и там уже выберу».

В ходе мероприятия первыми лицами региона были отмечены успехи в развитии медицинской отрасли за минувший год: открытие новых гемодиализных центров, проведение уникальных операций, строительство площадок и приобретение новых вертолетов санавиации.


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