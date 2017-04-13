В Кирове чествовали лучших медиков - победителей профессиональных конкурсов

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В эти выходные поздравления с профессиональным праздником будут принимать медицинские работники. А накануне лучшие в своем деле были приглашены на праздничный вечер в драмтеатре.В этом году день медицинского работника выпал на 17 июня, но праздничный концерт провели заранее в областном драмтеатре. Медики разных отраслей принимали поздравления, а победителям регионального этапа конкурса врачей получили заслуженные призы.Победители регионального этапа автоматически становятся и участниками всероссийского конкурса, результаты которого будут объявлены позже. В целях повышения престижа профессии Минздравом проводился и детский конкурс «Хочу стать доктором». О престижной карьере врача сегодня, как выяснилось, мечтают многие дети и специализации выбирают самые необычные.В ходе мероприятия первыми лицами региона были отмечены успехи в развитии медицинской отрасли за минувший год: открытие новых гемодиализных центров, проведение уникальных операций, строительство площадок и приобретение новых вертолетов санавиации.