Как встретили профессиональный праздник в одном из самых закрытом медицинском учреждении региона

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В России отметили день медицинского работника. Отпраздновали его и те сотрудники, которые лечат осуждённых. Наша съемочная группа побывала в лечебно-исправительном учреждении в Кирово-Чепецке.Александр Наталин в местах лишения свободы уже почти 15 лет. ВИЧ-инфекция привела к развитию целого букета заболевания. И, если бы не врачи, признается осужденный, наверное, бы уже умер. Постоянный медицинский контроль, комплексная проверка всех функций организма, которая проводится в больнице, вернула надежду и желание жить дальше.В отделении торакальной хирургии сейчас готовятся к диагностической операции на легких. Причем, проводят их не только для осужденных из Кировской области, но и других регионов ПФО. Здесь есть и своя бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза. Кстати, первую в стране операцию на легких в условиях колонии провели именно в этой больнице. Сейчас здесь трудится более 160 медработников. В основном стажисты, но каждый год приходит около 10 новых сотрудников.Всего в составе больницы семь отделений. За год медицинскую помощь получают около двух тысяч осужденных. И все они благодарны врачам и медсестрам за возвращенное здоровье.