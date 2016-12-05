Как встретили профессиональный праздник в одном из самых закрытом медицинском учреждении региона
АЛЕКСАНДР НАТАЛИН, ОСУЖДЕННЫЙ:
«Иммунный статус упал до критического состояния, просто умирал, сюда приехал, меня вытащили с того света. Здесь врачи очень быстро взялись за меня, выгнали из меня всю хворь, с тех пор прекрасно себя чувствую. Не хочется подводить их, вложили в меня столько заботы, тепла».
В отделении торакальной хирургии сейчас готовятся к диагностической операции на легких. Причем, проводят их не только для осужденных из Кировской области, но и других регионов ПФО. Здесь есть и своя бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза. Кстати, первую в стране операцию на легких в условиях колонии провели именно в этой больнице. Сейчас здесь трудится более 160 медработников. В основном стажисты, но каждый год приходит около 10 новых сотрудников.
ВЯЧЕСЛАВ РЯБОВ, НАЧАЛЬНИК БОЛЬНИЦЫ МСЧ № 43 ФСИН РОССИИ:
«В первое время особенно сложно работать морально, так как постоянно вокруг решетки, осужденные, пациенты в одинаковой одежде, легко работать, потому что в наших условиях больше порядка, наши пациенты всегда умыты, ухожены, накормлены, они всегда трезвые».
Всего в составе больницы семь отделений. За год медицинскую помощь получают около двух тысяч осужденных. И все они благодарны врачам и медсестрам за возвращенное здоровье.
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