В Кирове зацвели тополя. Советы врача-аллерголога
Вездесущий тополиный пух настигает горожан везде, и не только на улице. Открытые в жару окна не уберегут от пушинок ни квартиры, ни офисы. Однако, само пo себе растение вызывает аллергию очень редко.
ИРИНА ЕРМАКОВА ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ:
«Сам тополиный пух не опасен, он собирает всю пыльцу, пыль, все, что летит, и поэтому создает такие неприятные ощущения, сейчас начинается цветение злаковых трав, а травы у нас очень много везде, тополиный пух все это собирает и усугубляет состояние».
Если кто-то заметит, что в определенное время из года в год бегут слезы, возникают: чихание, приступы удушья, визит к аллергологу откладывать не стоит.
В случае с аллергией на пыльцу лечиться лучше в осенне-зимний период. Но сначала пациенту предстоит пройти специфическую диагностику аллергенами. А во время цветения необходимо соблюдать некоторые правила.
ИРИНА ЕРМАКОВА, ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ:
«Самый пик пыления и тяжелого состояния, когда большая концентрация пыльцы в воздухе - с двух ночи до 11 утра, конечно, нашим пациентам не рекомендуем утренние прогулки, приходя с улицы, обязательно принимайте душ, все смывать, то, что осело у нас на волосы, кожу, слизистые, все смывать».
Отдыхать лучше у водоемов, а если есть возможность, на период обострения сменить климатическую зону.
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