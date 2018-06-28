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Новости / Медицина

В Кирове зацвели тополя. Советы врача-аллерголога

Вчера, 18:06 | Просмотров: 117 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове зацвели тополя, и в некоторых местах пух разлетается повсюду. Советы специалиста людям, склонным к аллергическим реакциям, - в нашем следующем сюжете.

Вездесущий тополиный пух настигает горожан везде, и не только на улице. Открытые в жару окна не уберегут от пушинок ни квартиры, ни офисы. Однако, само пo себе растение вызывает аллергию очень редко.

В Кирове зацвели тополя. Советы врача-аллерголога ИРИНА ЕРМАКОВА ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ:
«Сам тополиный пух не опасен, он собирает всю пыльцу, пыль, все, что летит, и поэтому создает такие неприятные ощущения, сейчас начинается цветение злаковых трав, а травы у нас очень много везде, тополиный пух все это собирает и усугубляет состояние».

Если кто-то заметит, что в определенное время из года в год бегут слезы, возникают: чихание, приступы удушья, визит к аллергологу откладывать не стоит.

В случае с аллергией на пыльцу лечиться лучше в осенне-зимний период. Но сначала пациенту предстоит пройти специфическую диагностику аллергенами. А во время цветения необходимо соблюдать некоторые правила.

ИРИНА ЕРМАКОВА, ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ:
«Самый пик пыления и тяжелого состояния, когда большая концентрация пыльцы в воздухе - с двух ночи до 11 утра, конечно, нашим пациентам не рекомендуем утренние прогулки, приходя с улицы, обязательно принимайте душ, все смывать, то, что осело у нас на волосы, кожу, слизистые, все смывать».

Отдыхать лучше у водоемов, а если есть возможность, на период обострения сменить климатическую зону.


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