В Кирове зацвели тополя. Советы врача-аллерголога

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В Кирове зацвели тополя, и в некоторых местах пух разлетается повсюду. Советы специалиста людям, склонным к аллергическим реакциям, - в нашем следующем сюжете.Вездесущий тополиный пух настигает горожан везде, и не только на улице. Открытые в жару окна не уберегут от пушинок ни квартиры, ни офисы. Однако, само пo себе растение вызывает аллергию очень редко.Если кто-то заметит, что в определенное время из года в год бегут слезы, возникают: чихание, приступы удушья, визит к аллергологу откладывать не стоит.В случае с аллергией на пыльцу лечиться лучше в осенне-зимний период. Но сначала пациенту предстоит пройти специфическую диагностику аллергенами. А во время цветения необходимо соблюдать некоторые правила.Отдыхать лучше у водоемов, а если есть возможность, на период обострения сменить климатическую зону.