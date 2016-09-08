Кировскую областную детскую клиническую больницу возглавила Наталья Муратова.

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Представление коллективу больницы нового главного врача состоялось 28 июня.

Перед новым руководителем поставлены большие задачи. Прежде всего это укрепление материально-технической базы учреждения, совершенствование оказания медпомощи детскому населению, создание комфортных условий в учреждении.

Также в больнице будет установлен магнитно-резонансный томографа и планируется строительство наземного перехода между корпусами.

Наталья Муратова окончила Кировский мединститут и продолжительное время работала в вузе: была ассистентом кафедры детских болезней, кафедры педиатрии, доцентом кафедры детских болезней, заведующей кафедрой педиатрии, проректором по лечебной работе и последипломному образованию.

Являлась главным внештатным специалистом-педиатром министерства здравоохранения Кировской области.

Наталья Муратова – доктор медицинских наук, имеет сертификаты по специальностям «педиатрия», «детская эндокринология», «аллергология и иммунология», «неонатология».

В 2015 году окончила Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».