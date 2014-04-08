С 4 июля на Театральной площади будут работать "поликлиники на колесах".

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С 4 по 8 июля в Кирове на Театральной площади будут работать передвижные медицинские комплексы: флюорограф и маммограф, а также две «поликлиники на колесах».

В одном из автомобилей можно будет сделать экспресс-диагностику сахара и холестерина в крови.

Кировчане также смогут проверить свои легкие, пройти обследование сердца на кардиовизоре и биоимпедансметрию, которая позволяет определить процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани в организме.

Во второй «поликлинике на колесах» можно сдать тест на ВИЧ-инфекцию, сходить на прием к акушерке и сдать анализы на онкоцитологию.

Здесь же специалисты Центра медицинской профилактики проконсультируют пациентов по вопросам здорового образа жизни, рационального питания и профилактике зависимостей.

Все приемы и обследования проводятся для населения бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

При подозрении на заболевание пациенту дадут направление к специалистам на дополнительное обследование.

Мобильные поликлиники будут работать с 8 до 19 часов.