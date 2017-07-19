В Кировской области клещевым энцефалитом заразился 31 человек.

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По состоянию на 02.07.2018 в области за медицинской помощью в связи с укусами клещами обратилось 10 336 человек, в том числе детей - 1822 (18%).

Показатель выше уровня 2017 в 1,5 раза, но не превышает среднемноголетний период.

Укусы клещами зарегистрированы во всех районах региона.

За последнюю неделю зафиксировано 1 203 укуса клещами, что практически на уровне предыдущей недели (1170 случаев).

С начала сезона зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболеваний клещевым энцефалитом (в 2016 году – 9 случаев).

Клещевым боррелиозом заболело 64 человека (в 2016 году – 57 случаев).