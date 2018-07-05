ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

05 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.2267
EURO: 73.7097
Погода в городе Кирове:
днём:  +20...+22°C
вечером:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

В воздухе на улицах Весенней и Упита выявлено превышение ПДК по аммиаку и формальдегиду.

Сегодня, 10:58 | Просмотров: 79 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области подвели итоги мониторинга контроля за состоянием атмосферного воздуха в городе Кирове. 
 
Исследования проводились на содержание 8 загрязняющих веществ: взвешенные вещества, серы диоксид, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, фенол, аммиак и сероводород.
 
Мониторинговые точки расположены в жилой зоне г. Кирова: парк им. Кирова (Октябрьский пр-т), МБОУ СОШ №47 с УИОП (ул. Упита, 9), МКДОУ №79 (ул. Дзержинского, 66), МОУ СОШ с УИОП №10 (ул. Розы Люксембург, 57), МОУ СОШ с УИОП №66 (Нововятский р-н, ул. Опарина, 14), двор жилого дома Воровского, 120, двор жилого дома Комсомольская, 43.
 
Напомним, с апреля 2018 года в Роспотребнадзор начали поступать жалобы на неприятные запахи в воздухе жилой застройки из различных районов города. Наибольшее количество жалоб - из юго-западной части города и связывается с работой предприятий.
 
В этой связи Управлением был усилен лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха и добавлены точки контроля в микрорайоне «Чистые пруды», в районе улиц Весенней, Сормовской, Егоровской и Упита.
 
Во втором квартале 2018 года было отобрано и исследовано 1160 проб атмосферного воздуха. В подавляющем большинстве загрязняющих веществ не установлено.
 
При проведении исследований проб атмосферного воздуха, отобранных 25.06.2018г.-26.06.2018г. у жилого дома № 87 на ул. Весенняя г. Кирова по обращению граждан, было установлено превышение ПДК по аммиаку и формальдегиду.
 
Аналогичное превышение установлено при отборе проб воздуха 26-27.06.2018 года на ул. Упита д.2.
 
Для установления источников выбросов информация по факту превышения направлена в министерство экологии Кировской области и Управление Росприроднадзора.
 
фото business-class.su


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В воздухе на улицах Весенней и Упита выявлено превышение ПДК по аммиаку и формальдегиду.

10:58 05.07.2018


В воздухе на улицах Весенней и Упита выявлено превышение ПДК по аммиаку и формальдегиду.

В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

10:39 05.07.2018


В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

На отсутствие горячей воды можно пожаловаться на "горячую линию".

9:58 05.07.2018


На отсутствие горячей воды можно пожаловаться на "горячую линию".

В Кирове матчи ЧМ по футболу покажут на Театральной площади.

9:52 05.07.2018


В Кирове матчи ЧМ по футболу покажут на Театральной площади.

В аварии под Котельничем погиб священник

15:29 04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

Трое игроков кировской "Родины" заключили контракты с ХК "Мурман".

15:00 04.07.2018


Трое игроков кировской "Родины" заключили контракты с ХК "Мурман".

Кировский борец стал призёром чемпионата Приволжья.

13:59 04.07.2018


Кировский борец стал призёром чемпионата Приволжья.

Все новости

Вести. Кировская область

Юбилей Татьяны Воиновой – абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютом

11:41 05.07.2018


Юбилей Татьяны Воиновой – абсолютной чемпионки мира по прыжкам с парашютом

В Кировской области увеличили оклад учителей

10:25 05.07.2018


В Кировской области увеличили оклад учителей

Соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту на стадионе "Прометей"

17:53 04.07.2018


Соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту на стадионе "Прометей"

Детский космоцентр анонсировал космические планы

17:52 04.07.2018


Детский космоцентр анонсировал космические планы

Медицинский осмотр на Театральной площади города Кирова

17:49 04.07.2018


Медицинский осмотр на Театральной площади города Кирова

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Неприятные запахи в Кирове. Выводы сделаны

22.06.2015


Неприятные запахи в Кирове. Выводы сделаны

Роспотребнадзор: превышений ПДК загрязняющих веществ в Кирове не выявлено.

15.02.2018


Роспотребнадзор: превышений ПДК загрязняющих веществ в Кирове не выявлено.

Роспотребнадзор: вероятный источник загрязнения воздуха в Кирове - ООО «Кировский биохимический завод».

10.06.2015


Роспотребнадзор: вероятный источник загрязнения воздуха в Кирове - ООО «Кировский биохимический завод».

ООО «Кировский биохимический завод» и ООО «ДИОН» заставят установить приборы контроля выбросов загрязняющих веществ.

15.08.2015


ООО «Кировский биохимический завод» и ООО «ДИОН» заставят установить приборы контроля выбросов загрязняющих веществ.

В Кирове выявлено загрязнение атмосферного воздуха.

18.02.2015


В Кирове выявлено загрязнение атмосферного воздуха.

В Кирове и Фаленском районе выявлены газовые котельные, загрязняющие воздух.

04.02.2015


В Кирове и Фаленском районе выявлены газовые котельные, загрязняющие воздух.

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

27.06.2018


В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.

28.06.2018


В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх