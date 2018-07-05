В воздухе на улицах Весенней и Упита выявлено превышение ПДК по аммиаку и формальдегиду.

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В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области подвели итоги мониторинга контроля за состоянием атмосферного воздуха в городе Кирове.

Исследования проводились на содержание 8 загрязняющих веществ: взвешенные вещества, серы диоксид, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, фенол, аммиак и сероводород.

Мониторинговые точки расположены в жилой зоне г. Кирова: парк им. Кирова (Октябрьский пр-т), МБОУ СОШ №47 с УИОП (ул. Упита, 9), МКДОУ №79 (ул. Дзержинского, 66), МОУ СОШ с УИОП №10 (ул. Розы Люксембург, 57), МОУ СОШ с УИОП №66 (Нововятский р-н, ул. Опарина, 14), двор жилого дома Воровского, 120, двор жилого дома Комсомольская, 43.

Напомним, с апреля 2018 года в Роспотребнадзор начали поступать жалобы на неприятные запахи в воздухе жилой застройки из различных районов города. Наибольшее количество жалоб - из юго-западной части города и связывается с работой предприятий.

В этой связи Управлением был усилен лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха и добавлены точки контроля в микрорайоне «Чистые пруды», в районе улиц Весенней, Сормовской, Егоровской и Упита.

Во втором квартале 2018 года было отобрано и исследовано 1160 проб атмосферного воздуха. В подавляющем большинстве загрязняющих веществ не установлено.

При проведении исследований проб атмосферного воздуха, отобранных 25.06.2018г.-26.06.2018г. у жилого дома № 87 на ул. Весенняя г. Кирова по обращению граждан, было установлено превышение ПДК по аммиаку и формальдегиду.

Аналогичное превышение установлено при отборе проб воздуха 26-27.06.2018 года на ул. Упита д.2.

Для установления источников выбросов информация по факту превышения направлена в министерство экологии Кировской области и Управление Росприроднадзора.

фото business-class.su