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Новости / Медицина

Потенциал Кировской области в биофармацевтике презентовали во Франции.

Сегодня, 08:43 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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Делегация правительства региона во главе с губернатором Игорем Васильевым посетила крупнейший мировой фармкластер – французский  «Лионбиополе».
 
Члены делегации побывали на площадке НИИ «БИО Астер» (BIOASTER), который занимается инфекционными заболеваниями и микробиологией. Кировский биотехнологический кластер представили президент компании «Нанолек» Владимир Христенко и генеральный директор компании Михаил Некрасов.
 
На встрече с руководителями Лионской метрополии Игорь Васильев рассказал о недавно созданном в области кластере в сфере биотехнологий. В состав новой структуры вошли 17 компаний: научные организации, и предприятия «Нанолек», «АВВА РУС», «Агровет», «Кировская фармацевтическая фабрика», «Росплазма», «СКБ МТ», вузы ВятГУ и Кировский ГМУ, предприятия по производству комплектующих, оборудования, упаковки для готовых лекарств.
 
В стратегии cоциально-экономического развития Кировской области до 2020 года развитие биотехнологий и биофармацевтики – одно из ключевых направлений для промышленности региона.
 
Создание промкластера – это реальная возможность производить отечественные лекарства в Кировской области, которые будут намного дешевле импортных, создавать высокотехнологичные рабочие места, готовить высококвалифицированных специалистов – у нас для этого есть все условия. Это позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности региона и привлечь дополнительное федеральное финансирование. Для полномасштабной реализации этих планов нам важно изучить опыт Лионской метрополии, где уже несколько десятилетий успешно развивают биотехнологии в составе кластера, – подытожил Игорь Васильев.
 
В Кировской области уже производят вакцины для домашних животных, препараты для биологической защиты растений. Начато производство импортозамещающих лекарств, как собственной разработки, так и созданных совместно с иностранными партнерами (вакцины от полиомиелита и гриппа, препараты для лечения ряда онкологических и редких заболеваний).
 
На 6 июля запланирован визит делегации Кировской области на площадку биологического института «Марси Летуаль» (Marcy l'Etoile) – одного из крупнейших центров исследований, разработки и производства вакцин в мире, где расположена лаборатория «Санофи Пастер».
 
Здесь производятся вакцины от 11 инфекций, а также осуществляется очищение иммуноглобулинов. Вакцины, произведенные на площадке «Марси Летуаль» соответствуют стандартам качества Европы, США и Япония и используются во всем мире.


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