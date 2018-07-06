В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

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По версии следствия, двое уроженок Тюменской области 1994 г.р. и 1975 г.р. организовали на территории г. Кирова диагностический центр ООО «Территория здоровья», в последующем «ЗдравМед» (ООО «Импульс-Мед») (на ул. Герцена и ул. Мопра).

Набор персонала в нем происходил после обучения у руководителей центра.

По версии следствия, сотрудники медцентра проводили диагностику здоровья граждан, сообщая при этом посетителям заведомо ложные сведения о наличии у пациентов заболеваний, для лечения которых требовалось пройти ряд платных процедур в их центре. И для этого можно было заключить кредитный договор с различными банками.

В результате пациенты «медцентра» становились должниками банковских организаций, выплачивая кредиты под высокие проценты. Клиентов сотрудники "медцентра" завлекали при помощи регулярных телефонных уведомлений, под предлогом проведения специальных акций.

В ходе проверки выяснилось, что указанный центр не имел на территории г. Кирова лицензии на осуществление медицинской деятельности. Аппараты для лечения (диагностики) заболеваний имели бытовое назначение.

Большая часть сотрудников центра не имели медицинского образования и часто ставили диагнозы по фиктивным документам.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время по уголовному делу установлено 11 потерпевших, сумма ущерба составляет более 800 000 рублей.

Суд удовлетворил ходатайства следователя, избрав в отношении двух обвиняемых уроженок Тюменской области меру пресечения в визе заключения под стражу на 2 месяца.

по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова