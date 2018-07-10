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В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра". Разоблачить аферу помогли пациенты, заплатившие за бесполезные процедуры немалые деньги.Диагностический центр «ЗдравМед», первоначально - «Территория здоровья», по версии следствия, организовали две подруги из Тюменской области, одной - 24 года, другой - 43. Они привлекались к административной ответственности после проверок Прокуратуры района и Минздрава: центр не имел лицензии на медицинскую деятельность на территории Кирова. Но это не мешало его сотрудникам приглашать кировчан на бесплатные пробные процедуры.С помощью пациентов формировалась своя база потенциальных клиентов, которых обзванивали, приглашая на специальные акции.Нашей собеседнице еще повезло, она не попала в кредитную кабалу. В районную прокуратуру с конца 2016 года поступали обращения от граждан. И речь шла не только о весьма высоких процентах, но и лже-диагнозах.Уже установлено 11 потерпевших, нанесенный ущерб превысил 800 тысяч рублей. Но это число может вырасти. Возможно, что в правоохранительные органы обратятся и те, кому был нанесен вред здоровью.В интернете страницы центра, отзывы и просто контактная информация уже недоступны. И второй адрес центра устарел.В отношении организаторов центра возбуждено уголовное дело. Статья - мошенничество. И избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.