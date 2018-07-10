В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра"
СВЕТЛАНА ВЕРТЕЛЕЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Табличка на Герцена, 3 до сих пор привлекает внимание прохожих. Но через окна видно, что помещение уже пустует. И дверь закрыта».
Диагностический центр «ЗдравМед», первоначально - «Территория здоровья», по версии следствия, организовали две подруги из Тюменской области, одной - 24 года, другой - 43. Они привлекались к административной ответственности после проверок Прокуратуры района и Минздрава: центр не имел лицензии на медицинскую деятельность на территории Кирова. Но это не мешало его сотрудникам приглашать кировчан на бесплатные пробные процедуры.
- Две процедуры я прошла. А потом на компьютере они диагностику сделали.
- Лечение предлагали?
- Естественно, раз коммерческие основания, всегда так делают.
- Но Вы отказались?
- Естественно, у меня таких денег и нет. Во-первых, я и не чувствовала, что что-то.
С помощью пациентов формировалась своя база потенциальных клиентов, которых обзванивали, приглашая на специальные акции.
- 7 тысяч заплатили. Это бесплатно, бесплатно, а сами сняли.
- Три тысячи шестьсот в месяц, ты будешь ходить три раза в неделю, 4 недели, это всё входит. Оказалось, я сходила два раза, поняла, в чем дело, и написала сразу заявление.
- Отказ от услуг?
- Да-да.
Нашей собеседнице еще повезло, она не попала в кредитную кабалу. В районную прокуратуру с конца 2016 года поступали обращения от граждан. И речь шла не только о весьма высоких процентах, но и лже-диагнозах.
НАТАЛЬЯ ХРИСТОЛЮБОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА:
«Гражданам предлагали пройти диагностирование, сообщались им заведомо ложные сведения о наличии заболеваний, и поскольку процедуры являлись очень дорогостоящими, предлагалось заключить кредитные договоры».
Уже установлено 11 потерпевших, нанесенный ущерб превысил 800 тысяч рублей. Но это число может вырасти. Возможно, что в правоохранительные органы обратятся и те, кому был нанесен вред здоровью.
НАТАЛЬЯ ХРИСТОЛЮБОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА:
«Установлено, что персонал не обладал медзнаниями, всё лечение производилось на оборудовании, которое имело бытовое назначение».
В интернете страницы центра, отзывы и просто контактная информация уже недоступны. И второй адрес центра устарел.
СВЕТЛАНА ВЕРТЕЛЕЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом помещении уже ничто не напоминает о том, что когда-то здесь был медцентр. И след простыл».
В отношении организаторов центра возбуждено уголовное дело. Статья - мошенничество. И избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
- Слава Богу, что люди добрые добрались до них.
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11.10.2017