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Новости / Медицина

Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.

Сегодня, 13:20 | Просмотров: 96 | Версия для печати
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Ранее А. Калинин возглавлял терапевтическое отделение стационара слободской ЦРБ.
 
Напомним, эта больница является межрайонным лечебно-диагностическим центром.
 
На ее базе работает первичный сосудистый центр, в котором оказывают медпомощь пациентам с сосудистыми катастрофами – инфарктами и инсультами.
 
Анатолий Калинин окончил Кировский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
С 1997 года по настоящее время работал врачом-терапевтом участковым, врачом-терапевтом и заведующим терапевтическим отделением.
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «терапия».
В 2012 и 2015 годах награждался Благодарственным письмом и Почетной грамотой департамента здравоохранения Кировской области.
В 2017 году Анатолию Владимировичу присвоено почетное звание «Лучший по профессии города Слободского в 2017 году» в номинации «Лучший медицинский работник».


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