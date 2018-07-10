Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.
Ранее А. Калинин возглавлял терапевтическое отделение стационара слободской ЦРБ.
Напомним, эта больница является межрайонным лечебно-диагностическим центром.
На ее базе работает первичный сосудистый центр, в котором оказывают медпомощь пациентам с сосудистыми катастрофами – инфарктами и инсультами.
Анатолий Калинин окончил Кировский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
С 1997 года по настоящее время работал врачом-терапевтом участковым, врачом-терапевтом и заведующим терапевтическим отделением.
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «терапия».
В 2012 и 2015 годах награждался Благодарственным письмом и Почетной грамотой департамента здравоохранения Кировской области.
В 2017 году Анатолию Владимировичу присвоено почетное звание «Лучший по профессии города Слободского в 2017 году» в номинации «Лучший медицинский работник».
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