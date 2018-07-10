Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.

Поделиться новостью:

Ранее А. Калинин возглавлял терапевтическое отделение стационара слободской ЦРБ.

Напомним, эта больница является межрайонным лечебно-диагностическим центром.

На ее базе работает первичный сосудистый центр, в котором оказывают медпомощь пациентам с сосудистыми катастрофами – инфарктами и инсультами.

Анатолий Калинин окончил Кировский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

С 1997 года по настоящее время работал врачом-терапевтом участковым, врачом-терапевтом и заведующим терапевтическим отделением.

Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «терапия».

В 2012 и 2015 годах награждался Благодарственным письмом и Почетной грамотой департамента здравоохранения Кировской области.

В 2017 году Анатолию Владимировичу присвоено почетное звание «Лучший по профессии города Слободского в 2017 году» в номинации «Лучший медицинский работник».