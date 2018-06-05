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Новости / Медицина

В Кировской области зарегистрировано 37 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

Вчера, 10:08 | Просмотров: 124 | Версия для печати
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За прошедшую неделю в медучреждения обратились 1307 человек с жалобами на присасывание клещей, в том числе 171 ребенок.
 
С начала сезона число пострадавших выросло до 11643 случаев. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Главная причина - более благоприятные погодные условия.
 
На клещевой вирусный энцефалит исследовано 10832 клеща, снятых с людей, из них зараженных 1,3%. На наличие возбудителей клещевого боррелиоза исследовано 10652 клеща, зараженных выявлено 42%.
 
С начала сезона клещевой активности 2018 года заболеваемость клещевым энцефалитом (37 случаев) выше прошлогоднего уровня за аналогичный период в два раза, но не превышает средний показатель за последние 5 лет.
 
Заболеваемость клещевым боррелиозом (88 случаев) практически на уровне прошлогоднего показателя и также ниже среднемноголетней.
 
В течение июля высокая активность клещей будет сохраняться.


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