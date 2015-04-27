Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в водоемах и реках региона.

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Всего было отобрано и исследовано 89 проб воды поверхностных водных объектов, используемых для купания на территории Кировской области.

Неудовлетворительные результаты по санитарно-химическим и микробиологическим показателям получены в пробах, отобранных из р. Вятка в районе городского пляжа, Филейского пляжа, в районе ЛПК, в районе Лыжного комбината, в карьерах у нового моста, в районе городского пляжа г.Слободского; в пруду п.Дороничи, в карьерах п.Стрижи, в пруду на р.Плоская д.Заборье Слободского района, в Омутнинском пруду городского пляжа, в Кирсинском пруду, в Белохолуницком пруду.

Не соответствует качество воды в водоемах по микробиологическим показателям в р. Вятке г. Котельнич, в пруду в с. Макарье Котельничского района, в пруду в с. Пиксур Даровского района, в р. Вятке г. Орлов, в р. Кобра с. Кобра Даровского района, в р. Кобра пгт. Даровской, в р. Молома с. Красное Даровского района, в р. Молома с. Курино Котельничского района.

Патогенных микроорганизмов ни в одной из отобранных проб не обнаружено.

Качество воды соответствует установленным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в водоемах: в р. Вятке г .Вятские Поляны, в р. Вятке с. Петропавловское Советского района, в г. Советске, р. Кильмезь в пгт.Кильмезь, пруд на р. Немда в Немском районе, р. Чепца г. Кирово-Чепецке, р. Пижма в г. Советск, Лежнинское озеро в Пижанском районе, пруд в п.Верхошижемье, пруд в г.Яранск, р.Большая Кокшага в пгт.Кикнур, пгт. Санчурск, о. Акшубень в Тужинском районе, в р.Урмумка в г.Уржум, в р.Воя г.Нолинск, р.Суна п.Суна, в р.Шошма г.Малмыж.

Согласно требованиям ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта для купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения, которое выдаются на сезон.

В сезон 2018 году эксплуатируемые пляжи не получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водоема санитарным правилам.