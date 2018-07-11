В Кировской области зарегистрирован 51 случай заболевания клещевым энцефалитом.

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Активность клещей за последнюю неделю пошла на спад, но остается высокой.

В медицинские организации обратились 740 человек с жалобами на присасывание клещей, что значительно меньше предыдущей недели.

В числе пострадавших - 74 ребенка.

С начала сезона число зарегистрированных укусов клещами выросло до 12 383 случаев, что больше, чем в прошлом году в 1,5 раза.

Из исследованных 11 438 клещей зараженных энцефалитом оказалось 153. С начала сезона в Кировской области был зарегистрирован 51 случай заражения клещевым энцефалитом.

Заболеваемость клещевым боррелиозом (103 случая) практически на уровне прошлогоднего показателя (96) и также ниже среднемноголетней.

Присасывание клещей происходят на необработанных территориях, чаще - в районе размещения садово-огородных участков и при посещении леса с бытовыми целями (отдых, рыбалка, сбор ягод и др.).