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Новости / Медицина

На Театральной площади развернут мобильную станцию переливания крови.

Сегодня, 15:29 | Просмотров: 80 | Версия для печати
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30 и 31 июля любой кировчанин старше 18 лет после предварительного медосмотра сможет стать донором крови.
 
С 8 до 19 часов на Театральной площади г. Кирова будет работать мобильная станция переливания крови. Напомним, в течение июля здесь работали "поликлиники на колесах".
 
Комплексное обследование в Центрах здоровья прошли 1 200 человек.
 
Более 300 человек получили консультацию по изменению образа жизни, в том числе по отказу от курения. Участие в мастер-классе по измерению артериального давления ежедневно принимало около 80 человек.
 
Анкетирование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, по вопросам диспансеризации и на уровень приверженности к здоровому образу жизни прошло свыше 700 человек.


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