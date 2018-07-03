На Театральной площади развернут мобильную станцию переливания крови.
30 и 31 июля любой кировчанин старше 18 лет после предварительного медосмотра сможет стать донором крови.
С 8 до 19 часов на Театральной площади г. Кирова будет работать мобильная станция переливания крови. Напомним, в течение июля здесь работали "поликлиники на колесах".
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