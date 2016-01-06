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Новости / Медицина

Следователи выясняют обстоятельства смерти 3-месячной девочки в Малмыжской ЦРБ.

Сегодня, 10:12 | Просмотров: 266 | Версия для печати
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В СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
 
В июне 2018 года жительница Малмыжского района пришла на прием к участковому врачу-педиатру ЦРБ. Девушка пожаловалась на нехватку ее трехмесячной девочке молока.
 
В ходе осмотра ребенка врач не выявил каких-либо признаков болезни и отклонений в здоровье. Женщину записали на прием к областным специалистам. Также ребенку выписали бесплатную смесь для кормления.
 
Спустя некоторое время состояние ребенка резко ухудшилось. Появились судороги, ребенок был бледный, в результате чего девочку срочно госпитализировали в больницу.
 
На следующее утро ребенок умер.
 
По заключению экспертизы, причиной смерти стала двухсторонняя пневмония. Таким образом, в действиях медицинских работников, проводивших осмотр девочки, могут иметься недостатки при оказании медицинской помощи, повлекшее наступление смерти.
 
После доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. К настоящему моменту допрошены потерпевшие, изъята необходимая документация, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза качества оказания медицинской помощи. Расследование продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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