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В Кирове прооперировали первого иностранного медицинского туриста. 29-летний житель Туниса Марвен Гул нуждался в операции по эндопротезированию, которую решил провести в Кировском центре травматологии.





Еще год назад о развитии медицинского туризма в Кировской области говорили с сомнением и недоверием, однако это направление только за первый год уже принесло хорошие результаты.





ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«В этом году для нас это привлечение средств в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, которое перераспределяется по нашим учреждениям. Это и рост благосостояния и тех базы. Это порядка девятисот миллионов рублей. И дополнительно то, что тратится здесь. Приезжают в наш регион сопровождающие. Эта сумма тоже достаточно значительная. Поэтому мы в этом заинтересованы. Мы это делаем и на благо жителей Кировской области».





После того, как медицинские центры города научились работать с потоком пациентов из регионов России, настало время для так называемого экспорта медицинских услуг.





АЛЕКСАНДР КОВРИЖНЫХ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТРЕТЬИМ ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:

«Мы выполнили операцию по эндопротезированию бедренного сустава. Таких операций в нашем отделении выполняется до десяти в день. Поэтому его случай был ну чуть сложнее среднего, но для нас особых проблем не составило».





Профессиональный регбист получил травму ноги выпав из окна второго этажа. Произошла деформация костей, которая за 10 лет буквально укоротила одну из ног пациента. В профессиональный спорт ему уже не вернуться, но 29ти летний пациент будет уже рад тому, что сможет нормально передвигаться.





МАРВЕН ГУЛ, ПАЦИЕНТ ИЗ ТУНИССКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

«Да, да, я очень доволен. Там дома, этой операции мне пришлось бы ждать месяцы, и стоила бы она намного дороже».





В стационаре кировской травмы ежегодно получают помощь более 16 000 пациентов, 5 тысяч из которых прибывают на лечение из других регионов. Опыт лечения иностранца здесь получили впервые. К слову, к экспорту медицинских услуг в Кирове готов не только центр травматологии. В областной больнице с одного-двух пациентов в месяц, поток медицинских туристов увеличился до 120 человек.