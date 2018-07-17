В Кировской области зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом.

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За последнюю неделю за медицинской помощью с жалобами на присасывание клещей обратились 689 человек (на предыдущей неделе – 849).

В числе пострадавших - 67 детей. В целом за сезон зарегистровано почти 14 тысяч случаев укусов клещами.

Это больше, чем в прошлом году в 1,5 раза, и превышает средний многолетний показатель на 4%. Заболеваемость клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом пока остается ниже средних показателей за последние 10 лет, но превышает уровень прошлого года на 75,6% и 7% соответственно.

С клещевым энцефалитом на стационарном лечении пролечено 72 человека. Клещевой боррелиоз выявлен у 136 обратившихся в больницы.

Количество заболевших детей клещевым энцефалитом – 5 человек, клещевым боррелиозом – 14 человек.