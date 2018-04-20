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У Северной больницы презентовали вертолётную площадку

Вчера, 14:59 | Просмотров: 147 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сегодня в Кирове заработала вертолётная площадка при Северной клинической больнице. 

Вертолёт Ансат сегодня впервые доставил в Северную больницу пациента из Кикнуркого района. В пути винтокрылая машина провела всего 50 минут. Вертолёт оснащен медицинским модулем и всем необходимым реанимационным оборудованием. Для сравнения, ехать на машине из Кикнура до Кирова надо было бы около 4 часов. У больного кровотечение в брюшной полости. При таком диагнозе время, отведенное врачам для спасения человека, идет не на часы, а на минуты. И теперь эти минуты у докторов есть. 

У Северной больницы презентовали вертолётную площадкуИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Северная клиническая больница давно нуждалась в вертолётной площадке, поскольку это медучреждение обладает большим потенциалом для оказания экстренной медицинской помощи по хирургическому и акушерско-гинекологическому профилю. Сейчас здесь смогут принимать экстренных пациентов со всей области».

В Северной больнице развёрнуто 500 коек, это вторая по коечной мощности клиника в регионе. Стационар работает по принципу больницы скорой медицинской помощи. Сюда поступают пациенты с острыми хирургическими патологиями.

У Северной больницы презентовали вертолётную площадкуДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня, на мой взгляд, значимая веха в развитии северной клинической больницы - это не только сосудистый центр, но и ведущее учреждение в области абдоминальной хирургии». 

Новая вертолётная площадка стала 4-й в областном центре. До этого такие же площадки были открыты в центре нейрохирургии и травматологии, в областной больнице и на станции скорой помощи. В здравоохранении, при возникновении экстренных ситуаций время - крайне важный фактор. Действует правило "золотого часа", за каждым вылетом санавиации стоит человеческая жизнь. 

И с тех пор как полёты санавиации в регионе возродились, было эвакуировано почти восемьсот человек. Вертолётные площадки для санавиации есть и во всех 44 районах кировской области.


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